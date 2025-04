Công an vào cuộc vụ tài xế ô tô dùng gậy đánh người sau mâu thuẫn giao thông

TPO - Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã xác định được phương tiện và tài xế dùng gậy tấn công người đàn ông đang chở con đi học. Công an đã mời những người liên quan đến làm việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 1/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi vào cuộc xác minh, đơn vị này đã xác định được phương tiện và người có liên quan đến vụ một người đàn ông bị tấn công giữa đường khi đang chở con nhỏ đi học. Cơ quan công an đã làm việc với người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 7 giờ ngày 31/3, anh N.L.Q. (SN 1983, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Lâm Đồng chở con gái đi học. Khi đến đường số 10 (khu dân cư Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), xe của anh Q. suýt va chạm vào xe ô tô mang biển số TP.Hà Nội do nam thanh niên điều khiển.

Dù chưa xảy ra va chạm giao thông, nhưng người điều khiển ô tô và xe máy có lời qua tiếng lại. Lúc này, tài xế ô tô đã cầm cây gậy đi tới đánh liên tiếp vào người anh Q. Sau đó, nam thanh niên điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Tân Đông Hiệp vào cuộc xác minh.

Công an đã tiến hành làm việc với những người liên quan và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/3, nhiều tài khoản mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy bị đánh đập giữa đường. Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên một tuyến đường ở phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Nam tài xế ô tô cầm gậy đánh tới tấp người đàn ông đi xe máy. Bé gái con của nạn nhân ngồi phía sau xe máy hoảng sợ bỏ chạy ra xa và bất lực dùng hai tay bịt lỗ tai nhìn người cha bị đánh. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tài xế ô tô được xác định là Nguyễn Tiến Hải (40 tuổi, quê tỉnh Nghệ An). Sau xảy ra vụ việc ở Bình Dương, Hải điều khiển ô tô đi về quê tỉnh Nghệ An. Khi đi tới địa phận tỉnh Khánh Hòa thì bị lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Ninh Hòa chặn lại. Làm việc với cơ quan công an, Hải thừa nhận là người dùng gậy bóng chày đánh người đàn ông đi xe máy ở tỉnh Bình Dương. Hải được đưa quay trở lại tỉnh Bình Dương để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.