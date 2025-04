Bắt tài xế dùng gậy bóng chày đánh người đàn ông giữa đường khiến bé gái hoảng loạn

TPO - Cơ quan công an đã tiến hành lệnh bắt giữ tài xế ô tô đánh người giữa đường. Hiện tại, đối tượng đang được di lý từ tỉnh Khánh Hòa về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 1/4, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Tiến Hải (40 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra. Hải được xác định là tài xế ô tô đã dùng gậy bóng chày đánh người đàn ông đi xe máy trên đường ở Bình Dương. Công an cũng thu giữ chiếc gậy bóng chày là tang vật gây án.

Sau khi gây án ở Bình Dương, Hải điều khiển ô tô đi về quê tỉnh Nghệ An. Công an tỉnh Bình Dương sau đó đã truy xét, phát hiện tài xế di chuyển ô tô theo hướng từ Nam ra Bắc nên đề nghị công an các địa phương phối hợp.

Khi ô tô của Hải đi tới địa phận tỉnh Khánh Hòa thì bị lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Ninh Hòa chặn lại. Làm việc với cơ quan công an, Hải thừa nhận là người dùng gậy bóng chày đánh người đàn ông đi xe máy ở tỉnh Bình Dương. Công an tỉnh Bình Dương thực hiện lệnh bắt giữ Hải và di lý đối tượng từ tỉnh Khánh Hòa về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, anh N.L.Q. (42 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) cho biết, anh là nạn nhân bị tài xế ô tô dùng gậy bóng chày đánh ở Bình Dương khi đang trên đường chở con gái đi học.

Theo anh Q., sáng 31/3, anh điều khiển xe máy chở con gái đi học. Khi đi đến ngã tư đường số 7 và đường số 10 (khu dân cư Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), xe của anh Q. suýt va chạm vào xe ô tô do Hải điều khiển.

Sau đó, tài xế ô tô lập tức dừng xe, cầm gậy bóng chày đi đến đánh anh Q. khiến anh và con gái phải nhảy khỏi xe để tránh.

Bé gái con của nạn nhân ngồi phía sau xe máy hoảng sợ bỏ chạy ra xa và bất lực dùng hai tay bịt lỗ tai nhìn người cha bị đánh. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận.

Sau khi tài xế ô tô bỏ đi, anh Q. tiếp tục đưa con gái đến trường.

Chị N.T.T.L., vợ ông Q. cho biết thêm, sáng 31/3, sau khi đưa con đến trường, chồng quay về nhà và nói nói về việc bị người khác đánh giữa đường. Lo lắng cho con gái, chị L. đã gọi điện cho cô giáo để hỏi thăm tình hình, nhờ cô theo dõi bé. Sau khi chứng kiến cha bị đánh, bé gái hoảng loạn, nhờ được gia đình động viên, hiện tại tâm lý đã ổn định.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Tiến Hải thừa nhận hành vi và cho rằng nguyên nhân do bực tức vì bị anh Q. mắng nên đã dùng gậy bóng chày trên ô tô đánh anh Q.

Sau đó Hải lên xe ô tô cùng vợ đi uống cà phê rồi đi về quê tỉnh Nghệ An theo lịch trình từ trước. Khi đi tới địa phận tỉnh Khánh Hòa thì bị lực lượng công an dừng xe lại.