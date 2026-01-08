Tổng giám đốc công ty sản xuất sữa giả HIUP xin lỗi người tiêu dùng

TPO - Nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Tổng giám đốc Công ty Z Holding) gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng; hai Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh đều mong Hội đồng xét xử giảm án cho đồng phạm.

Vì những điều chưa sâu sát bị cáo “đã phải ngồi sau song sắt”

Sau hơn 3 ngày xét xử, sáng 8/1, tòa cho 18 bị cáo phạm tội trong vụ án sản xuất sữa giả HIUP được nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Trình bày đầu tiên, bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Tổng giám đốc Công ty Z Holding) cảm ơn Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát đã lắng nghe ý kiến trình bày quan điểm của các bị cáo.

Tổng giám đốc Thịnh cũng gửi lời xin lỗi tới khách hàng, người tiêu dùng đã tin dùng sản phẩm của doanh nghiệp.

Theo bị cáo Thịnh, trong kết luận điều tra, cáo trạng đều thể hiện sản phẩm của công ty không chất cấm, chất độc hại. Điều này khiến bị cáo thấy nhẹ lòng phần nào, song cũng rất xin lỗi về chất lượng sản phẩm chưa đạt.

Những ngày qua, Thịnh cho hay một số sản phẩm sữa của doanh nghiệp hàng đầu thế giới cũng kết luận có chất độc hại, buộc phải thu hồi hoặc dừng sản xuất. Việc này cho thấy những khó khăn trong vấn đề kiểm soát chất lượng hàng hóa.

“Những sản phẩm mà Z Holding sản xuất thì bị cáo và gia đình thường xuyên sử dụng trong thời gian dài, điều đó thể hiện việc không cố ý sản xuất hàng hóa không đảm bảo”, bị cáo Thịnh bày tỏ.

Về doanh số kinh doanh, do công ty phát triển nhanh nên Thịnh cho rằng mình không thể học nhiều lĩnh vực trong quá trình quản lý, phải giao các cá nhân khác cùng tham gia điều hành, do đó không kiểm soát được hết vi phạm.

Với vai trò người đứng đầu, bị cáo Thịnh nói đã hiểu trách nhiệm, mong Hội đồng xét xử xem xét cho các thành viên của Z Holding làm công ăn lương, cống hiến vì công ty song đã dính vào vòng lao lý.

“Mong Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của các bị cáo để khoan hồng”, Tổng giám đốc Thịnh nói.

Còn Phó tổng giám đốc Z Holding La Khắc Minh cho biết, có khát vọng làm được gì đó cho đất nước nhưng không ngờ vì những điều chưa sâu sát “đã phải ngồi sau song sắt”.

“Bị cáo không cố tình, chưa bao giờ đặt việc lấy lợi nhuận cho cá nhân”, Bị cáo nói và mong Hội đồng xét xử cho một mức án thấp để sớm trở về với xã hội, được tiếp tục lao động, cống hiến.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh (Phó tổng giám đốc Z Holding) trình bày đã cùng Thịnh và Khắc Minh khởi nghiệp, khát vọng làm điều gì đó chứng minh giới trẻ Việt Nam có thể làm được những việc lớn lao, cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

Bị cáo Minh bày tỏ đã nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân với người tiêu dùng tin tưởng vào Z Holding. Đồng thời, xin lỗi họ vì đã trao niềm tin vào các sản phẩm, gây hoang mang cho dư luận.

“Trong suốt thời gian bị tạm giam, bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới tất cả cán bộ, nhân viên của Z Holding ngồi đây, vì sai phạm của bị cáo đã ảnh hưởng đến họ”, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Minh nói.

Các bị cáo còn lại khi trình bày lời nói sau cùng đều xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Luật sư nói sữa HIUP bản chất chỉ là 'hàng kém chất lượng'

Trước đó, nêu quan điểm bào chữa cho bị cáo Hoàng Quang Thịnh và Nguyễn Văn Minh, luật sư cho biết, theo đại diện cơ quan giám định chất lượng trả lời tại tòa, chỉ cần một trong các thành phần của sữa HIUP không đạt 70% thì được coi là hàng giả, dù 31/32 chỉ tiêu còn lại đạt 100%.

Luật sư cho rằng, sữa giả trong vụ án này, đối chiếu với quy định của pháp luật thì là hàng giả, nhưng về bản chất chỉ là sữa có một vài thành phần không đạt chỉ tiêu so với bản công bố sản phẩm.

Đáng nói, qua các bản kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an đối với 38 sản phẩm, đều kết luận không có chất cấm như melamine, độc tố vi nấm, kim loại nặng (asen, chì, thủy ngân…).

Luật sư này cho biết, nếu chiếu theo quy định về khái niệm hàng giả thì đúng, nhưng về mặt bản chất liệu có phù hợp hay không, khi đây chỉ là hàng kém chất lượng, một số ít chỉ tiêu không đạt được chất lượng theo như công bố...

Từ những phân tích trên, luật sư cho rằng, các bị cáo đã có ý chí xây dựng một thương hiệu Việt Nam lớn mạnh. Sản phẩm sữa HIUP có những thời điểm đánh bại sữa ngoại trên thị trường. Việc sản phẩm của họ bị coi là giả chỉ vì một vài chỉ tiêu chất lượng thấp hơn 70% so với chỉ tiêu công bố là nằm ngoài mong muốn của họ.

Hơn nữa, khi phát hiện ra điều này, các bị cáo đã có ý thức khắc phục bằng việc làm lại công thức chuẩn và thực tế là từ tháng 3/2025 cho đến khi bị bắt, các loại sữa của Z Holding đã đảm bảo đúng chất lượng công bố.

Đối đáp lại ý kiến, đại diện Viện Kiểm sát cho hay trong quá trình tranh luận, một số luật sư cho rằng việc sản xuất hàng hóa, thực phẩm bổ sung không đảm bảo chất lượng theo như công bố của các bị cáo trong vụ án này không ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát dẫn chứng theo Nghị định 98, đã cho phép doanh nghiệp có tỷ lệ sai số 30%, tức là chỉ tiêu dưới 70% mới coi là hàng giả. Do vậy, các bị cáo buộc phải biết quy định này và các tình huống phát sinh xảy ra trong quá trình hoạt động.

Hơn nữa, trong nhà máy phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để kiểm soát thành phần, đảm bảo đúng chất lượng. Hiện tại, chúng ta phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, việc một số thành phần thấp hơn hoặc cao hơn công bố cũng chứng minh cho việc kiểm soát chất lượng của các bị cáo chưa được đảm bảo.

Sau khi các bị cáo phát hiện ra sự việc, thì phải tạm dừng hoạt động một thời gian để điều chỉnh chất lượng, đáp ứng theo đúng chỉ tiêu đã công bố, song các bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo sản xuất. Không thể lý giải do sức ép tiến độ hay do hệ thống nhân viên, phân phối sản phẩm, giảm thiệt hại để vẫn tiếp tục sản xuất, đưa ra thị trường.

Hội đồng xét xử sẽ tuyên án bị cáo chiều 14/1.