Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Đến thời điểm này, môi trường ANTT phục vụ cho Đại hội XIV được bảo đảm

TPO - "Đến thời điểm này, chúng tôi đánh giá, môi trường ANTT phục vụ cho Đại hội XIV được bảo đảm, lực lượng công an tiếp tục tập trung cao triển khai các kế hoạch, phương án theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, các Tiểu ban cũng như Ban Chỉ đạo Trung ương”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ.

Chiều 8/1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đã đặt câu hỏi về phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trả lời vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, Đại hội Đảng lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và nhân dân, nên việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phục vụ tổ chức thành công Đại hội được đặt ra cao nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Như Ý

Theo ông Toản, đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất trong những tháng đầu năm 2026, với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của Đại hội, đảm bảo chặt chẽ, thông thoáng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động vận hành bình thường của xã hội, của nhân dân.

Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch bảo đảm ANTT Đại hội XIV từ tháng 5/2025, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương tập trung tổng thể, cao độ các biện pháp, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban ANTT do một thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo, cùng sự tham gia của các lực lượng công an trên toàn quốc, xác định nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn cả nước, trọng tâm là địa bàn diễn ra các hoạt động tại Hà Nội, các sự kiện, các điểm hoạt động phục vụ cho các đoàn đại biểu.

"Bộ Công an cũng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng các phương án bảo đảm ANTT, xử lý các tình huống xảy ra để chủ động trong mọi tình huống, sẵn sàng về con người, phương tiện, biện pháp, phương án diễn tập...", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin.

Cùng với đó, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tập trung cao công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng chống phá, trong đó có phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đưa tin xấu độc, xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến Đại hội.

Bộ Công an cũng chỉ đạo triển khai đồng loạt các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ...xuyên suốt hết Đại hội và sau Tết Nguyên đán…

"Đến thời điểm này, chúng tôi đánh giá, môi trường ANTT phục vụ cho Đại hội XIV được bảo đảm, lực lượng công an tiếp tục tập trung cao triển khai các kế hoạch, phương án theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, các Tiểu ban cũng như Ban Chỉ đạo Trung ương”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ.

Theo dự kiến, sáng 10/1 sẽ tổ chức lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo đảm ANTT tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.