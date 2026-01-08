Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ an ninh trật tự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Dương Triều - Đức Nguyễn

TPO - Sáng 8/1, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tham gia tổng duyệt đội hình, phương án tác chiến và trình diễn khí tài hiện đại, chuẩn bị cho lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIV.

VIDEO: Hàng nghìn chiến sĩ, cùng dàn khí tài tại Lễ tổng duyệt bảo vệ Đại hội Đảng XIV.
tp-dien-tap-bao-ve-dh-dangddt-5512.jpg
Sáng 8/1, tại Quảng trường – Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
tp-dien-tap-bao-ve-dh-dangddt-5693.jpg
Tham gia tổng duyệt có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội. Đây là buổi luyện tập, duyệt đội hình, đội ngũ đầu tiên nhằm chuẩn bị cho Lễ xuất quân và diễn tập chính thức, dự kiến diễn ra ngày 10/1.
tp-dien-tap-bao-ve-dh-dangddt-5841.jpg
Trước đó, các lực lượng đã trải qua hơn 20 ngày tập luyện liên tục, nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia về điều lệnh, quân sự, võ thuật và công tác chính trị, bảo đảm các khối diễu duyệt đồng đều, chính xác.
tp-dien-tap-bao-ve-dh-dangddt-5860.jpg
tp-dien-tap-bao-ve-dh-dangddt-5858.jpg
tp-dien-tap-bao-ve-dh-dangddt-5848.jpg
Dẫn đầu đội hình là Tổ Công an kỳ, mang theo lá cờ truyền thống với dòng chữ “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Sau đó, các khối lực lượng lần lượt tiến qua lễ đài.
tp-dien-tap-bao-ve-dh-dangddt-5482.jpg
Trong đội hình có khối nam sĩ quan An ninh nhân dân – lực lượng chuyên trách bảo vệ Đảng, Nhà nước và an ninh quốc gia; khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân trực tiếp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm.
tp-dien-tap-bao-ve-dh-dangddt-5905.jpg
Khối nữ Cảnh sát giao thông tham gia tổng duyệt với đội hình gọn gàng, thể hiện vai trò vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện của lực lượng công an.
tp-dac-nhiemddt-5564.jpg
dac-nhiemddt-5985.jpg
tp-dac-nhiemddt-5978.jpg
Khối sĩ quan đặc nhiệm được bố trí là lực lượng xử lý các tình huống đột xuất như khủng bố, bạo loạn hoặc xâm phạm an ninh tại khu vực diễn ra Đại hội.
tp-dien-tap-bao-ve-dh-dangddt-5755.jpg
tp-dien-tap-bao-ve-dh-dangddt-5927.jpg
Cùng tham gia còn có khối Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khối Cảnh sát cơ động kỵ binh – lực lượng sử dụng ngựa nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn đặc thù, nơi phương tiện cơ giới khó tiếp cận.
tp-dien-tap-bao-ve-dh-dangdscf1035.jpg
tp-xe-dan-duongddt-6129.jpg
tp-xe-dan-duongddt-6159.jpg
Tại buổi tổng duyệt, nhiều phương tiện, khí tài hiện đại của lực lượng Công an được huy động.
tp-dien-tap-bao-ve-dh-dangddt-6263.jpg
Đáng chú ý là các xe bọc thép chở quân có khả năng chống đạn súng trường, mảnh nổ, sức chứa khoảng 10 cán bộ, chiến sĩ; cùng các xe đặc chủng chống khủng bố, chống bạo loạn.
tp-dien-tap-bao-ve-dh-dangdscf1089.jpg
Lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng tham gia đội hình, triển khai các phương án trực chiến 24/7 nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa điểm tổ chức Đại hội và nơi lưu trú của đại biểu.
tp-dien-tap-bao-ve-dh-dangdscf0934.jpg
Theo kế hoạch, sau buổi tổng duyệt, Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra vào ngày 10/1 tại khu vực Quảng trường – Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
#Đại hội Đảng XIV #Bộ Công an #Mỹ Đình #bảo vệ an ninh #khí tài hiện đại #chiến sĩ #tổng duyệt

