Tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ an ninh trật tự Đại hội Đảng lần thứ XIV

TPO - Sáng 8/1, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tham gia tổng duyệt đội hình, phương án tác chiến và trình diễn khí tài hiện đại, chuẩn bị cho lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Dẫn đầu đội hình là Tổ Công an kỳ, mang theo lá cờ truyền thống với dòng chữ “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Sau đó, các khối lực lượng lần lượt tiến qua lễ đài.
Khối sĩ quan đặc nhiệm được bố trí là lực lượng xử lý các tình huống đột xuất như khủng bố, bạo loạn hoặc xâm phạm an ninh tại khu vực diễn ra Đại hội.
Cùng tham gia còn có khối Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khối Cảnh sát cơ động kỵ binh – lực lượng sử dụng ngựa nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn đặc thù, nơi phương tiện cơ giới khó tiếp cận.
Tại buổi tổng duyệt, nhiều phương tiện, khí tài hiện đại của lực lượng Công an được huy động.