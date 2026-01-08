Tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ an ninh trật tự Đại hội Đảng lần thứ XIV

TPO - Sáng 8/1, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tham gia tổng duyệt đội hình, phương án tác chiến và trình diễn khí tài hiện đại, chuẩn bị cho lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIV.