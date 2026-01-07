Ra mắt Chuyên trang 'Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng' trên Báo điện tử CAND

Sáng 7/1, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) tổ chức trọng thể Lễ ra mắt Chuyên trang "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" trên Báo điện tử CAND (https://daihoidang.cand.vn). Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự buổi lễ, về phía cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự buổi lễ.

Về phía các đơn vị trực thuộc Bộ Công an có Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Đại tá Bùi Văn Lâm, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Công tác chính trị, Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp.

Về phía Cục Truyền thông CAND có Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, lãnh đạo các Phòng, Ban trực thuộc Cục Truyền thông CAND, cùng các đồng chí trong Ban Biên tập và CBCS, phóng viên, biên tập viên Báo CAND...

Tuyên truyền về Đại hội Đảng một cách tập trung, thống nhất, xuyên suốt

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhận định, năm 2026, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược nước lớn tiếp tục diễn ra gay gắt tại Châu Á- Thái Bình Dương và trên các lĩnh vực trọng yếu đối với phát triển kinh tế - công nghệ; môi trường quốc tế, khu vực gia tăng bất ổn… đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với các mặt công tác Công an, trong đó có công tác truyền thông, tuyên truyền.

Các thế lực thù địch, phần tử phản động không ngừng lợi dụng không gian mạng nhằm tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc... Điều đó đòi hỏi công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng dư luận trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng phải giữ vị thế "then chốt", mỗi CBCS, phóng viên, biên tập viên phải trở thành "những cây bút chiến" trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu tại buổi lễ.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2026. Do vậy, công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau đại hội rất được quần chúng nhân dân, đảng viên trong cả nước và bạn bè quốc tế quan tâm, theo dõi chặt chẽ. Với sự định hướng, tạo điều kiện của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Báo chí, Báo CAND thuộc Cục Truyền thông CAND đã được cấp phép mở Chuyên trang "Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" trên Báo điện tử CAND.

Việc mở chuyên trang nhằm đảm bảo cung cấp thông tin, tuyên truyền về Đại hội một cách tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dễ theo dõi, nhận diện theo đúng tiêu chí của Báo CAND; tuyên truyền, định hướng dư luận bằng những thông tin, dữ liệu chính xác; phản bác quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự đồng thuận, quan tâm cao đối với công chúng báo chí trong và ngoài nước, qua đó góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Một Chuyên trang ý nghĩa, thân thiện, khác biệt

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Cục Truyền thông CAND nói chung và Báo CAND nói riêng đã có một Chuyên trang hết sức ý nghĩa: "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".

"Qua xem videoclip, chúng tôi thấy Chuyên trang nhiều thông tin, rất đẹp, thân thiện, đặc biệt là có những hoạt động của lực lượng Công an - khác biệt so với những chuyên trang về Đại hội Đảng khác", đồng chí đánh giá và đề nghị, Chuyên trang của Báo CAND phải bảo đảm làm sao cho người dùng dù là các đồng chí lãnh đạo, đảng viên hay người dân khi đến với Chuyên trang đều có thể tìm thấy những thứ riêng có mà không tìm được ở những chuyên trang về Đại hội Đảng khác.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Chuyên trang.

Giao diện Chuyên trang "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" trên Báo điện tử CAND.

Qua trao đổi với Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, thấy được quyết tâm của Cục Truyền thông CAND và Báo CAND trong năm 2026 là tập trung vào chuyển đổi số, đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, Chuyên trang là bước đi đầu tiên và chắc chắn sẽ đi đúng định hướng trong thời gian tới. Thời gian từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ XIV không còn nhiều, đồng chí Lê Quốc Minh tin tưởng, với Chuyên trang đẹp, chỉn chu cả nội dung và hình thức như thế này, cùng sự định hướng, chỉ đạo của Cục Truyền thông CAND, sự nỗ lực, sáng tạo của anh chị em phóng viên, biên tập viên Báo CAND, chúng ta không chỉ vận hành tốt Chuyên trang mà còn làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng XIV, đóng góp quan trọng vào thành công của đại hội cũng như những sự kiện lớn của đất nước trong năm 2026.

Đảm bảo các yêu cầu về an ninh, an toàn, bảo mật

Theo Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và trực tiếp là đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chuyên trang được xây dựng một cách khẩn trương, an toàn, hấp dẫn với công nghệ, kỹ thuật hiện đại được ứng dụng, đáp ứng yêu cầu về công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, hành động của người dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đối với Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Lê Quốc Minh với các đại biểu tại Lễ ra mắt Chuyên trang.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hình thức, giao diện và kế hoạch tuyên truyền cụ thể, Đảng ủy Cục Truyền thông CAND nói chung và tập thể lãnh đạo, CBCS, phóng viên, biên tập viên Báo CAND nói riêng sẽ quyết tâm triển khai có hiệu quả Chuyên trang, đảm bảo các yêu cầu về an ninh, an toàn, bảo mật, về định hướng tuyên truyền mà đồng chí Lê Quốc Minh đã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ; xứng đáng là một trong những nhiệm vụ thiết yếu, quan trọng của Cục Truyền thông CAND trong năm 2026 chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong khẳng định, những năm qua, Cục Truyền thông CAND nói chung và các cơ quan báo chí CAND trực thuộc nói riêng đã luôn làm tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của ngành Công an. Trong năm 2025, các đơn vị báo chí trực thuộc Cục Truyền thông CAND đã thực hiện nhiều hoạt động, chuỗi sự kiện, tạo dấu ấn, được dư luận đánh giá cao, như đợt tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian tới, Cục Truyền thông CAND mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để công tác thông tin, tuyên truyền không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới.

"Cùng với đó, tập thể CBCS phóng viên, biên tập viên của Cục Truyền thông CAND sẽ luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, thử thách, bám sát khẩu hiệu hành động "Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân" của Bộ Công an, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có việc triển khai hiệu quả Chuyên trang "Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" trên Báo điện tử CAND", Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; đồng chí Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND và Đại tá Bùi Văn Lâm, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Chuyên trang "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" trên Báo điện tử CAND.