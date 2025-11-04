Bộ Công an phát động phong trào thi đua 'Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất'

TPO - Sáng 4/11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Kỷ luật là nền tảng – Trung thành là cốt lõi – Gần dân là thước đo

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2025 – 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Ba nhất”, với chủ đề “Kỷ luật là nền tảng – Trung thành là cốt lõi – Gần dân là thước đo”, triển khai trong toàn lực lượng từ năm 2025 đến 2030.

Theo Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, phong trào thi đua “Ba nhất” không chỉ là hoạt động động viên tinh thần đơn thuần, mà còn là một phương thức lãnh đạo của Đảng trong CAND, gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ “Trung thành với Đảng, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

“Phong trào này thể hiện tính thống nhất giữa xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố niềm tin của Nhân dân với chế độ xã hội chủ nghĩa và lực lượng CAND”, Thiếu tướng Đĩnh nhấn mạnh. Đây cũng là thước đo quan trọng đánh giá chất lượng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và công tác “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ba chuẩn mực của người chiến sĩ Công an

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo kế hoạch, phong trào thi đua “Ba nhất” tập trung vào ba nhóm tiêu chí: “Kỷ luật nhất”, tuyệt đối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; tuân thủ nghiêm Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, điều lệnh và quy trình công tác của CAND. “Trung thành nhất”, kiên định lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích Nhân dân lên trên hết; thống nhất giữa tư tưởng và hành động, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc và Nhân dân. “Gần dân nhất”, xác định Nhân dân là gốc, là trung tâm của mọi chủ trương, chính sách; thước đo cao nhất của công tác bảo vệ an ninh, trật tự chính là hạnh phúc và bình yên của Nhân dân.

Kết quả thực hiện phong trào “Ba nhất” sẽ là tiêu chí quan trọng trong xét tặng danh hiệu thi đua hằng năm, đồng thời là căn cứ đánh giá năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị báo cáo triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Ba nhất".

Đại diện lực lượng công an cơ sở, Trung tá Vũ Hải Thành, Trưởng Công an phường Thanh Xuân (Công an TP Hà Nội), thay mặt cán bộ, chiến sĩ phát biểu hưởng ứng phong trào.

Trung tá Vũ Hải Thành khẳng định, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường sẽ cụ thể hóa tinh thần “Ba nhất” bằng những hành động thiết thực nhất: chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; không ngại hiểm nguy, gian khổ để bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn; gần gũi, tận tụy trong hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân thân thiện, lịch sự, tôn trọng và trách nhiệm.

“Gần dân để hiểu dân, sát dân để bảo vệ dân, đó là cách để mỗi chiến sĩ công an thấm nhuần sâu sắc tinh thần ‘Ba nhất’ trong từng việc làm cụ thể”, Trung tá Thành chia sẻ.

Phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” được kỳ vọng sẽ trở thành động lực chính trị mạnh mẽ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, kỷ cương, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và giữ vững bình yên cuộc sống trong giai đoạn mới.