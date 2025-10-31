Lực lượng công an quyết tâm ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ nhân dân

TPO - Ngày 31/10, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Công điện gửi Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương về việc quyết tâm ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân.

Công điện nêu, những ngày vừa qua, tại nhiều địa phương xảy ra mưa đặc biệt lớn, kéo dài, lũ dâng nhanh, vượt mức lịch sử, trên diện rộng, gây ngập sâu, chia cắt giao thông, thiệt hại nặng về người và tài sản.

Công an xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng đưa Nhân dân và tài sản đến nơi an toàn.

Tại các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, hiện nhiều nơi mưa lũ và sạt lở diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa an ninh, an toàn, tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Phát huy tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, lực lượng Công an nhân dân thấm nhuần và thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đã gương mẫu, tiên phong, dồn toàn lực, triển khai cao độ lực lượng cùng với các lực lượng chức năng trên tuyến đầu giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Trong giúp dân, có đồng chí đã hy sinh, có đồng chí bị thương, nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quên đi hạnh phúc của cá nhân và chính gia đình mình, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “Lực lượng Công an nhân dân là chỗ dựa tin cậy nhất cho người dân trong thiên tai, bão lũ; mỗi đơn vị Công an nhân dân ở địa phương, cơ sở là một ngôi nhà an toàn cho người dân”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm, sự kịp thời, tận tụy và dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Những ngày tới, dự báo tình hình thiên tai, lũ lụt còn diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Công yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai:

Công an xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đưa Nhân dân đến nơi an toàn.

Trước mắt, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị tập trung cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách “Cứu dân, bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết”, rà soát, cảnh báo và di dời ngay các hộ dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị đói rét, bị cô lập mà không có hỗ trợ kịp thời, chủ động bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, nước sạch, thuốc men, chăm sóc y tế, đặc biệt cho nhóm người yếu thế (người già, phụ nữ, trẻ em…) và các nhóm dễ bị tổn thương.

Các đơn vị huy động mọi nguồn lực hỗ trợ khắc phục ngay hậu quả thiên tai với tinh thần “nước rút đến đâu, làm sạch đến đó”, tích cực xử lý hậu quả do thiên tai, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu: giao thông, điện, thông tin liên lạc; kịp thời thống kê thiệt hại, chủ động hỗ trợ trước cho người khó khăn nhất, ưu tiên khôi phục trường học, trạm y tế, các công trình dân sinh cấp thiết để bà con sớm trở lại đời sống bình thường.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tin tưởng rằng, với trái tim nóng, bàn tay ấm và sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, các cán bộ, chiến sỹ sẽ tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ, tô thắm thêm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.