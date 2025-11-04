Công an Quảng Trị nghĩa tình cùng giúp dân an táng người thân giữa mùa lũ dữ

TPO - Giữa những ngày mưa lũ dâng cao ở Quảng Trị, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an xã Triệu Bình cùng lực lượng quân sự, chính quyền và người dân lội nước đưa tiễn người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng khiến nhiều người xúc động.

Sáng 4/11, Thượng tá Trần Phú Hải, Trưởng Công an xã Triệu Bình (Quảng Trị) cho biết: Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã phối hợp với lực lượng quân sự và chính quyền địa phương hỗ trợ một gia đình tổ chức tang lễ trong điều kiện vô cùng khó khăn do mưa lũ chia cắt.

Cán bộ, chiến sỹ Công an khiêng bàn lễ trong lũ. Ảnh Thanh Lộc.

Trước đó, ngày 1/11, tại thôn Tân Liêm, một cụ ông cao tuổi mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Đến sáng 4/11, gia đình tổ chức lễ đưa tang nhưng tuyến đường ra nghĩa trang bị ngập sâu hơn một mét, nhiều đoạn nước chảy xiết. “Gia đình và đại diện thôn đã báo lên xã nhờ hỗ trợ. Lực lượng công an và quân sự đã có mặt ngay từ sớm” - ông Nguyễn Văn Mười, Trưởng thôn Tân Liêm cho biết.

Dưới mưa lạnh, các chiến sĩ công an, dân quân, cán bộ xã cùng người dân gồng mình đẩy xe tang, khiêng bàn lễ qua dòng nước lũ đục ngầu. Có chỗ nước ngập đến thắt lưng, ai nấy đều ướt sũng nhưng không một lời than vãn. “Lễ tang diễn ra trong yên ấm. Những lúc như thế này mới thấy tình quân dân thật đáng quý” - ông Mười xúc động nói.

Đám tang được tổ chức an toàn nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân sự. Ảnh Thanh Lộc.

Khi tang lễ hoàn tất, gia đình mời lực lượng ở lại dùng bữa cảm ơn, nhưng tất cả đều từ chối để tiếp tục trở về giúp dân chống lũ. “Những việc làm giản dị mà ấm lòng ấy càng khiến tình người trong mưa lũ thêm lan tỏa” - Thượng tá Trần Phú Hải chia sẻ.