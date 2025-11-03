Vùng mưa lớn lại dịch chuyển ra Hà Tĩnh - Quảng Trị

TPO - Từ tối nay (3/11), vùng tâm mưa sẽ dịch chuyển ra Hà Tĩnh - Quảng Trị, kéo dài đến đêm 4/11. Huế giảm mưa từ đêm nay, Đà Nẵng sẽ có ít ngày tạnh ráo trước khi đón mưa lớn do bão số 13. Lũ trên các sông ở Huế và Đà Nẵng đạt đỉnh vào trưa nay và đang xuống dần, lũ ở Hà Tĩnh đến Quảng Trị dâng trở lại.

Ngày hôm nay (3/11), khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Huế có mưa vừa, mưa to, riêng Nam Quảng Trị và Huế có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7-15h ngày 3/11 có nơi trên 240mm như trạm Bàn Nước (Hà Tĩnh) 269.8mm, trạm Tân Mỹ (Quảng Trị) 230.4mm, trạm đập thủy điện Rào Trăng 3 (Huế) 274.0mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối nay, vùng tâm mưa có sự dịch chuyển ra khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Dự báo từ chiều tối nay đến đêm mai (4/11), Hà Tĩnh, Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 400mm.

TP. Huế chỉ còn mưa từ chiều tối đến hết đêm nay với lượng mưa khoảng 40-70mm, cục bộ trên 100mm. Đà Nẵng giảm mưa từ chiều nay.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa rất lớn trong ngày hôm qua, lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP. Huế) và sông Vu Gia (TP. Đà Nẵng) đạt đỉnh vào trưa nay, vượt qua cả đỉnh lũ kỷ lục vừa được thiết lập cuối tháng 10.

Vùng mưa lớn chuyển dịch ra Hà Tĩnh - Quảng Trị từ chiều tối nay.

Lúc 13h chiều nay, đỉnh lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 5,31m, vượt báo động (BĐ)3 là 0,81m, trên mức lũ lịch sử vừa thiết lập cuối tháng 10 năm nay năm là 0,04m, cũng là đỉnh lũ của đợt này.

Lúc 14h chiều nay, lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long vượt BĐ3 là 0,92m, trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 5,29m, trên BĐ3 là 0,79m, trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa vượt BĐ3 là 0,55m, trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu vượt BĐ3 là 0,59m. Chiều nay, lũ trên sông Ngàn Sâu của Hà Tĩnh cũng vượt BĐ1.

Dự báo trong chiều tối nay, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu có khả năng đạt đỉnh ở mức trên BĐ3 từ 0,6-0,7m. Trong đêm nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3, sông Vu Gia - Thu Bồn sẽ xuống và ở dưới mức BĐ3 đến BĐ3.

Trong ngày mai, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3, sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống và ở mức trên BĐ2.

Do vùng mưa dịch chuyển lên phía bắc nên tối nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.