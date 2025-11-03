Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vùng mưa lớn lại dịch chuyển ra Hà Tĩnh - Quảng Trị

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ tối nay (3/11), vùng tâm mưa sẽ dịch chuyển ra Hà Tĩnh - Quảng Trị, kéo dài đến đêm 4/11. Huế giảm mưa từ đêm nay, Đà Nẵng sẽ có ít ngày tạnh ráo trước khi đón mưa lớn do bão số 13. Lũ trên các sông ở Huế và Đà Nẵng đạt đỉnh vào trưa nay và đang xuống dần, lũ ở Hà Tĩnh đến Quảng Trị dâng trở lại.

Ngày hôm nay (3/11), khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Huế có mưa vừa, mưa to, riêng Nam Quảng Trị và Huế có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7-15h ngày 3/11 có nơi trên 240mm như trạm Bàn Nước (Hà Tĩnh) 269.8mm, trạm Tân Mỹ (Quảng Trị) 230.4mm, trạm đập thủy điện Rào Trăng 3 (Huế) 274.0mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối nay, vùng tâm mưa có sự dịch chuyển ra khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Dự báo từ chiều tối nay đến đêm mai (4/11), Hà Tĩnh, Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 400mm.

TP. Huế chỉ còn mưa từ chiều tối đến hết đêm nay với lượng mưa khoảng 40-70mm, cục bộ trên 100mm. Đà Nẵng giảm mưa từ chiều nay.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa rất lớn trong ngày hôm qua, lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP. Huế) và sông Vu Gia (TP. Đà Nẵng) đạt đỉnh vào trưa nay, vượt qua cả đỉnh lũ kỷ lục vừa được thiết lập cuối tháng 10.

mua-ha-tinh.jpg
Vùng mưa lớn chuyển dịch ra Hà Tĩnh - Quảng Trị từ chiều tối nay.

Lúc 13h chiều nay, đỉnh lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 5,31m, vượt báo động (BĐ)3 là 0,81m, trên mức lũ lịch sử vừa thiết lập cuối tháng 10 năm nay năm là 0,04m, cũng là đỉnh lũ của đợt này.

Lúc 14h chiều nay, lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long vượt BĐ3 là 0,92m, trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 5,29m, trên BĐ3 là 0,79m, trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa vượt BĐ3 là 0,55m, trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu vượt BĐ3 là 0,59m. Chiều nay, lũ trên sông Ngàn Sâu của Hà Tĩnh cũng vượt BĐ1.

Dự báo trong chiều tối nay, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu có khả năng đạt đỉnh ở mức trên BĐ3 từ 0,6-0,7m. Trong đêm nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3, sông Vu Gia - Thu Bồn sẽ xuống và ở dưới mức BĐ3 đến BĐ3.

Trong ngày mai, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3, sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống và ở mức trên BĐ2.

Do vùng mưa dịch chuyển lên phía bắc nên tối nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #gió mùa đông bắc #cứu trợ miền trung #cứu trợ lũ lụt #bão số 13 #bão số 13 Fengshen #bão số 13 năm 2025 #bão số 13 windy #bão ảnh hưởng đến những tỉnh nào #bão ảnh hưởng đến đâu #bão ảnh hưởng đến các tỉnh nào #bão ảnh hưởng đến khu vực nào

Xem thêm

Cùng chuyên mục