Hơn 18.000 học sinh Hà Tĩnh chưa thể đến trường do mưa lũ

TPO - Tại Hà Tĩnh, đến sáng 3/11, có 18.464 học sinh phải nghỉ học do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường.

Ngày 3/11, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, đến 7h sáng nay, toàn tỉnh có 34/676 cơ sở giáo dục với 18.464 học sinh (538 lớp) phải tạm nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ, các trường còn lại vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Trong đó, khối mầm non, tiểu học và THCS có 28 trường với 13.417 học sinh, 408 lớp nghỉ học do nhiều điểm trường bị chia cắt, ngập cục bộ. Ở bậc THPT, 3 trường với 3.528 học sinh, 89 lớp tạm dừng đến trường. Khối Trung tâm GDNN – GDTX, chỉ có Trung tâm GDTX Cẩm Xuyên phải nghỉ học với 398 học sinh. Riêng khối trung cấp, cao đẳng, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Cao đẳng Nguyễn Du ghi nhận 1.121 học sinh, 31 lớp nghỉ học vì mưa lũ.

Nguyên nhân là do mưa lũ những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn; một số khu dân cư, trường học bị chia cắt, nhiều điểm trường ngập sâu trong nước.

Trường mầm non Cẩm Mỹ tại xã Cẩm Duệ ngập sâu.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh để chủ động phòng tránh.

Tại trường THPT Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) ngập sâu hơn 1m.

Sân trường ngập sâu trong nước.

Các nhà trường phân công lực lượng trực 24/24 giờ, chủ động di dời, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đảm bảo thông tin liên lạc và chế độ báo cáo thường xuyên. Sau khi nước rút, các trường sẽ khẩn trương vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, xử lý môi trường sạch sẽ để sớm ổn định dạy học trở lại.

Hiện, ngành Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với các địa phương bám sát tình hình mưa lũ, đặt mục tiêu cao nhất là an toàn cho học sinh và giáo viên, đồng thời hạn chế thấp nhất gián đoạn việc học tập.

Theo báo cáo, tính tới chiều tối 2/11, toàn tỉnh vẫn còn 5.377 hộ dân bị ngập lụt. Phần lớn các hộ dân bị nước lũ chia cắt thuộc hạ du hồ Kẻ Gỗ, trong đó, xã Cẩm Duệ 2.434 hộ, xã Cẩm Bình 2184 hộ, phường Hà Huy Tập 520 hộ.