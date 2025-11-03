Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hơn 18.000 học sinh Hà Tĩnh chưa thể đến trường do mưa lũ

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại Hà Tĩnh, đến sáng 3/11, có 18.464 học sinh phải nghỉ học do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường.

Ngày 3/11, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, đến 7h sáng nay, toàn tỉnh có 34/676 cơ sở giáo dục với 18.464 học sinh (538 lớp) phải tạm nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ, các trường còn lại vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Trong đó, khối mầm non, tiểu học và THCS có 28 trường với 13.417 học sinh, 408 lớp nghỉ học do nhiều điểm trường bị chia cắt, ngập cục bộ. Ở bậc THPT, 3 trường với 3.528 học sinh, 89 lớp tạm dừng đến trường. Khối Trung tâm GDNN – GDTX, chỉ có Trung tâm GDTX Cẩm Xuyên phải nghỉ học với 398 học sinh. Riêng khối trung cấp, cao đẳng, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Cao đẳng Nguyễn Du ghi nhận 1.121 học sinh, 31 lớp nghỉ học vì mưa lũ.

Nguyên nhân là do mưa lũ những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn; một số khu dân cư, trường học bị chia cắt, nhiều điểm trường ngập sâu trong nước.

tp-snskss.jpg
Trường mầm non Cẩm Mỹ tại xã Cẩm Duệ ngập sâu.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh để chủ động phòng tránh.

92ae1d6116339a6dc322.jpg
Tại trường THPT Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) ngập sâu hơn 1m.
ec3c04f30fa183ffdab0.jpg
Sân trường ngập sâu trong nước.

Các nhà trường phân công lực lượng trực 24/24 giờ, chủ động di dời, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đảm bảo thông tin liên lạc và chế độ báo cáo thường xuyên. Sau khi nước rút, các trường sẽ khẩn trương vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, xử lý môi trường sạch sẽ để sớm ổn định dạy học trở lại.

Hiện, ngành Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với các địa phương bám sát tình hình mưa lũ, đặt mục tiêu cao nhất là an toàn cho học sinh và giáo viên, đồng thời hạn chế thấp nhất gián đoạn việc học tập.

Theo báo cáo, tính tới chiều tối 2/11, toàn tỉnh vẫn còn 5.377 hộ dân bị ngập lụt. Phần lớn các hộ dân bị nước lũ chia cắt thuộc hạ du hồ Kẻ Gỗ, trong đó, xã Cẩm Duệ 2.434 hộ, xã Cẩm Bình 2184 hộ, phường Hà Huy Tập 520 hộ.

Hoài Nam
#Ảnh hưởng của mưa lũ đến trường học #Nghỉ học do ngập lụt và chia cắt #Phản ứng của ngành giáo dục Hà Tĩnh #Tình hình ngập lụt và thiệt hại dân cư #Chuẩn bị khắc phục hậu quả mưa lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục