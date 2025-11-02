Khánh Hòa hỗ trợ hàng tỷ đồng giúp Huế, Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 2/11, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh vừa có chuyến công tác đến thăm, động viên, chia sẻ, hỗ trợ thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ kéo dài vừa qua.

Khánh Hòa trao ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, bên cạnh việc hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với tình cảm chân thành và tinh thần "tương thân tương ái, thương người như thể thương thân" cao quý, Khánh Hòa đã kịp thời phát động, kêu gọi và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa bày tỏ sẻ chia sâu sắc tới những thiệt hại mà nhân dân Quảng Trị phải hứng chịu.

Từ nguồn quyên góp quý báu này, tỉnh Khánh Hòa quyết định hỗ trợ khẩn cấp thành phố Huế 2 tỷ đồng và tỉnh Quảng Trị 1,5 tỷ đồng. Khoản hỗ trợ này nhằm kịp thời tiếp sức giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế và Quảng Trị triển khai khắc phục nhanh chóng hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sinh kế, sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nói lời cảm ơn tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nghiêm Xuân Thành cũng thăm hỏi ân cần, sẻ chia sâu sắc với những thiệt hại, mất mát mà nhân dân hai địa phương Huế và Quảng Trị phải hứng chịu. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương xúc động cảm ơn tỉnh Khánh Hòa đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ, sẻ chia trong những thời điểm khó khăn nhất đối với nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Thành ủy Huế cam kết số tiền hỗ trợ sẽ được phân bổ công khai, minh bạch.

Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, sự sẻ chia kịp thời từ Khánh Hòa sẽ là nguồn động viên, hỗ trợ thiết thực để nhân dân thành phố Huế có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra. Lãnh đạo hai địa phương cam kết, toàn bộ số tiền sẽ được phân bổ công khai, minh bạch, đến đúng đối tượng, giúp người dân vùng lũ sớm phục hồi sinh kế.