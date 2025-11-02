Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khánh Hòa hỗ trợ hàng tỷ đồng giúp Huế, Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoản hỗ trợ từ Khánh Hòa nhằm kịp thời tiếp sức giúp nhân dân Huế, Quảng Trị khắc phục nhanh chóng hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống, khôi phục sinh kế, sản xuất và kinh doanh.

Ngày 2/11, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh vừa có chuyến công tác đến thăm, động viên, chia sẻ, hỗ trợ thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ kéo dài vừa qua.

ungho.jpg
Khánh Hòa trao ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, bên cạnh việc hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với tình cảm chân thành và tinh thần "tương thân tương ái, thương người như thể thương thân" cao quý, Khánh Hòa đã kịp thời phát động, kêu gọi và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

btt.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa bày tỏ sẻ chia sâu sắc tới những thiệt hại mà nhân dân Quảng Trị phải hứng chịu.

Từ nguồn quyên góp quý báu này, tỉnh Khánh Hòa quyết định hỗ trợ khẩn cấp thành phố Huế 2 tỷ đồng và tỉnh Quảng Trị 1,5 tỷ đồng. Khoản hỗ trợ này nhằm kịp thời tiếp sức giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế và Quảng Trị triển khai khắc phục nhanh chóng hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sinh kế, sản xuất, kinh doanh.

bttuy.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nói lời cảm ơn tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nghiêm Xuân Thành cũng thăm hỏi ân cần, sẻ chia sâu sắc với những thiệt hại, mất mát mà nhân dân hai địa phương Huế và Quảng Trị phải hứng chịu. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương xúc động cảm ơn tỉnh Khánh Hòa đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ, sẻ chia trong những thời điểm khó khăn nhất đối với nhân dân tỉnh Quảng Trị.

hue.jpg
Bí thư Thành ủy Huế cam kết số tiền hỗ trợ sẽ được phân bổ công khai, minh bạch.

Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, sự sẻ chia kịp thời từ Khánh Hòa sẽ là nguồn động viên, hỗ trợ thiết thực để nhân dân thành phố Huế có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra. Lãnh đạo hai địa phương cam kết, toàn bộ số tiền sẽ được phân bổ công khai, minh bạch, đến đúng đối tượng, giúp người dân vùng lũ sớm phục hồi sinh kế.

Thanh Thanh
#Khánh Hòa #Quảng Trị #hỗ trợ lũ lụt #ủng hộ #khắc phục hậu quả #đồng bào vùng lũ #từ thiện

Xem thêm

Cùng chuyên mục