Pháp luật

Bắn bạn tử vong vì tranh cãi trên bàn nhậu

Nhật Huy
TPO - Mâu thuẫn phát sinh trong cuộc nhậu tối mùng 1 Tết Dương lịch 2026 đã dẫn đến án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại An Giang. Nguyễn Thanh Tuấn bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi “Giết người” sau khi dùng súng khí nén bắn đạn chì vào đầu bạn nhậu.

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987, ngụ xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

2904511769694034391-3145.jpg﻿
﻿2826475794487376524-7515-4060.jpg
Tang vật trong vụ án và Nguyễn Thanh Tuấn tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều tối 1/1/2026, N.T.A (SN 1994, ngụ xã Long Thạnh) tổ chức nhậu tại nhà với 5 người bạn, tới khoảng 20h, Nguyễn Thanh Tuấn đến tham gia nhậu chung.

Trong lúc uống rượu, giữa N.T.A. và Tuấn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. N.T.A đánh Tuấn nhưng được những người cùng bàn can ngăn. Bực tức, Tuấn về nhà lấy một khẩu súng khí nén bắn đạn chì rồi quay lại tìm N.T.A để trả thù.

Khi quay lại bàn nhậu, Tuấn nổ một phát súng để đe dọa, tiếp tục lên đạn và lớn tiếng dọa bắn N.T.A. Bị dọa nạt, N.T.A cùng một số người trong nhóm nhậu cầm hung khí đuổi đánh Tuấn. Trong lúc bỏ chạy, Tuấn bất ngờ quay súng bắn N.T.A trúng đầu, nạn nhân gục tại chỗ, tử vong sau đó, còn Tuấn rời hiện trường.

Sau đó Tuấn đã đến Công an xã Long Thạnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

