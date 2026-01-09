Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an giải cứu thiếu nữ sập bẫy ‘việc nhẹ, lương cao’ ở Campuchia

Nguyễn Thắng
TPO - Từ những cuộc gọi cầu cứu trong nước mắt nơi đất khách, Công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) đã hỗ trợ giải cứu một thiếu nữ bị sập bẫy “việc nhẹ, lương cao” buộc phải làm việc trong ổ lừa đảo ở Campuchia.

Theo thông tin từ Công an xã Đồng Kỳ, trước đó, Công an xã Đồng Kỳ tiếp nhận đơn đề nghị giải cứu của một người mẹ trú tại bản Trại Tre, xã Đồng Kỳ. Trong đơn, bà trình bày việc con gái là T.T.T.H (SN 2007) cùng một người bạn cùng tuổi rời địa phương sang Campuchia theo lời rủ rê qua mạng. Sau khi xuất cảnh, các cháu bị ép làm việc trong những cơ sở lừa đảo, liên tục bị đe dọa, khống chế tinh thần.

Những cuộc gọi ngắt quãng trong hoảng loạn từ nơi đất khách, những giọt nước mắt lặng thầm của người thân ở quê nhà đã đặt gia đình nạn nhân vào trạng thái lo lắng tột độ. Ngay khi nắm thông tin, Công an xã Đồng Kỳ khẩn trương xác minh, báo cáo và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cấp trên cùng cơ quan chức năng liên quan để hỗ trợ giải cứu T.T.T.H; đồng thời hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thường xuyên động viên, trấn an tinh thần.

611307439-1985736448897734-6206612163965728934-n.jpg
Thư cảm ơn Công an xã Đồng Kỳ của gia đình nạn nhân. Ảnh: Công an xã Đồng Kỳ

Sau nhiều ngày nỗ lực, cháu T.T.T.H được giải cứu, trở về địa phương an toàn. Ngày 8/1/2026, người thân của nạn nhân đã trực tiếp đến trụ sở Công an xã Đồng Kỳ viết thư cảm ơn lực lượng công an vì sự tận tâm, trách nhiệm trong hành trình đưa con em họ trở về nhà.

Đối với lực lượng công an cơ sở, đây không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm trước Nhân dân, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là những người trẻ, người yếu thế, dễ bị dụ dỗ bởi những “mật ngọt” trên không gian mạng.

Từ vụ việc trên, Công an xã Đồng Kỳ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời đi lao động nước ngoài “việc nhẹ, lương cao”, không hợp đồng, không địa chỉ rõ ràng; tuyệt đối không xuất cảnh trái phép dưới mọi hình thức. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

