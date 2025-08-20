Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Giải cứu bé gái 13 tuổi khỏi “việc nhẹ lương cao” ở quán karaoke

Ngọc Tú
TPO - Nghe lời dụ dỗ trên mạng “việc nhẹ lương cao” với mức thu nhập 20 triệu đồng/1 tháng tại quán karaoke, H.Y.H. đã trốn bố mẹ, bỏ nhà đi đến điểm hẹn để làm việc.

Ngày 20/8, Công an xã Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa kịp thời ngăn chặn, đưa cháu H.Y.H. (SN 2011, trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn) trở về với gia đình sau khi bị một số đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội dụ dỗ, rủ rê bỏ nhà đi làm việc nhẹ lương cao tại quán karaoke.

Cụ thể, trước đó vào sáng rạng ngày 18/8, anh Hờ Nhìa T. (bố ruột của H.) phát hiện con gái không ở nhà và mất liên lạc. Nghi ngờ con gái bị người xấu rủ rê lôi kéo đi khỏi nhà, anh T. lập tức đến trụ sở Công an xã Nậm Cắn để trình báo sự việc.

images2034261-ss.jpg
Cảm kích trước sự việc, gia đình đã viết thư cảm ơn Công an xã Nậm Cắn.

Nhận được tin báo, Công an xã Nậm Cắn đã huy động lực lượng, tổ chức rà soát, thu thập manh mối và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm tung tích của cháu H.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoảng 16h ngày 18/8, Công an xã Nậm Cắn xác định cháu H. đang di chuyển đến một quán karaoke trên địa bàn xã Đô Lương (Nghệ An) nên đã đến tiếp cận và đón về.

Qua tìm hiểu được biết, trước đó trong quá trình sử dụng mạng xã hội, H. được một tài khoản lạ nhắn tin, hứa hẹn “việc nhẹ lương cao” với thu nhập 20 triệu đồng/1 tháng tại quán karaoke. Tin tưởng vào lời dụ dỗ, H. nghe theo và trốn bố mẹ đi đến điểm hẹn để làm việc.

Hiện H.Y.H. đã được bàn giao cho gia đình chăm sóc, đồng thời Công an xã Nậm Cắn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ các đối tượng đã dụ dỗ cháu H. qua mạng xã hội.

Cảm kích trước sự việc, gia đình em H.Y.H. đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc gửi đến các cán bộ chiến sĩ Công an xã Nậm Cắn.

