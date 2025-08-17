Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố đối tượng lừa bán 16 người sang các đặc khu tam giác vàng

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại xã Cam Phục và Con Cuông sang các đặc khu tam giác vàng tại nước Lào để làm việc cho các công ty lừa đảo.

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Lý Văn Sang (SN 1998, trú xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán người.

Lý Văn Sang là đối tượng từng có thời gian làm việc cho một công ty tại khu vực tam giác vàng ở Lào. Đầu năm 2024, sau khi trở về Việt Nam, Sang nảy sinh ý định lừa bán người dân tại các xã khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An vào các đặc khu tam giác vàng tại Lào nhằm kiếm lời.

Để bị hại tin tưởng, Sang thông tin cần tuyển nhân viên với mức lương 17 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, lo toàn bộ chi phí đi lại. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 3/2024 đến nay, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại các xã Cam Phục và Con Cuông sang các đặc khu tam giác vàng tại nước Lào.

images2033721-z6915250075794-d6b551a07372ce774c105756562014f6-copy.jpg
Đối tượng Lý Văn Sang

Các nạn nhân bị Sang bán phải làm việc 17 tiếng/ngày với nhiệm vụ giả danh các cơ quan nhà nước để lừa đảo công dân Việt Nam. Nếu ngày nào không lừa được tiền thì sẽ bị đánh đập, chích điện và không cho nhận lương. Nhiều bị hại không chịu nổi áp lực công việc đã bỏ trốn về Việt Nam.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Cam Phục đồng chủ trì phối hợp với Công an xã Anh Sơn, Công an xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Lý Văn Sang khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi hiểm trở ở Đà Nẵng.

Tại Cơ quan Công an, Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An thông báo những ai là bị hại của Lý Văn Sang, nhanh chóng liên hệ để phối hợp giải quyết.

Thu Hiền
#Lý Văn Sang #bán người #đặc khu tam giác vàng #nghệ an #bắt giữ #bắt cóc người #tội phạm mua bán người

Xem thêm

Cùng chuyên mục