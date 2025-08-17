Khởi tố đối tượng lừa bán 16 người sang các đặc khu tam giác vàng

TPO - Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại xã Cam Phục và Con Cuông sang các đặc khu tam giác vàng tại nước Lào để làm việc cho các công ty lừa đảo.

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Lý Văn Sang (SN 1998, trú xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán người.

Lý Văn Sang là đối tượng từng có thời gian làm việc cho một công ty tại khu vực tam giác vàng ở Lào. Đầu năm 2024, sau khi trở về Việt Nam, Sang nảy sinh ý định lừa bán người dân tại các xã khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An vào các đặc khu tam giác vàng tại Lào nhằm kiếm lời.

Để bị hại tin tưởng, Sang thông tin cần tuyển nhân viên với mức lương 17 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, lo toàn bộ chi phí đi lại. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 3/2024 đến nay, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại các xã Cam Phục và Con Cuông sang các đặc khu tam giác vàng tại nước Lào.

Đối tượng Lý Văn Sang

Các nạn nhân bị Sang bán phải làm việc 17 tiếng/ngày với nhiệm vụ giả danh các cơ quan nhà nước để lừa đảo công dân Việt Nam. Nếu ngày nào không lừa được tiền thì sẽ bị đánh đập, chích điện và không cho nhận lương. Nhiều bị hại không chịu nổi áp lực công việc đã bỏ trốn về Việt Nam.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Cam Phục đồng chủ trì phối hợp với Công an xã Anh Sơn, Công an xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Lý Văn Sang khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi hiểm trở ở Đà Nẵng.

Tại Cơ quan Công an, Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An thông báo những ai là bị hại của Lý Văn Sang, nhanh chóng liên hệ để phối hợp giải quyết.