Hà Nội: Khởi tố tài xế ô tô rút chìa khoá xe khách trên đường Vành đai 3

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can nam tài xế ô tô có hành vi rút chìa khoá xe khách trên đường Vành đai 3 trên cao, sau đó bỏ đi khỏi hiện trường.

Tài xế Sơn làm việc với cơ quan công an.

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 7h ngày 4/8, xe khách BKS 29H-984.52 do anh N.M.T (SN 1991, trú tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân.

Đến đoạn đối diện gần ngõ 124 Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt, Hà Nội), ô tô con Kia Canival BKS 30M-258.67 do Bùi Trường Sơn điều khiển đi song song trong làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn.

Khi không được nhường đường, tài xế Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác nên đã bức xúc, lên cabin xe khách, xảy ra cãi vã và rút chìa khóa rồi bỏ đi.

Camera ghi lại sự việc.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp Công an phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ.

Thanh Hà
