Người phụ nữ ôm tiền đến ngân hàng sau khi nghe điện thoại xưng công an điều tra rửa tiền

TPO - Trong quá trình giao dịch chuyển tiền, nhân viên chi nhánh ngân hàng thấy bà P. có biểu hiện run rẩy và lo lắng nên đã báo cho Công an phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đến hỗ trợ, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức gọi điện giả danh công an.

Ngày 14/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết: Lực lượng công an vừa phối hợp với một chi nhánh ngân hàng (trên đường Cách mạng Tháng 8, TP Đà Nẵng) kịp thời ngăn chặn vụ 1 người dân đến chuyển tiền cho đối tượng giả danh công an lừa đảo qua không gian mạng.

Trước đó, lúc 14h30 phút, bà V.T.P (1957, trú phường Cẩm Lệ) đến chi nhánh ngân hàng trên để chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của người khác.

Cơ quan Công an phối hợp với Ngân hàng hoàn tất các thủ tục trả lại số tiền 300 triệu đồng cho bà P.



Trong quá trình giao dịch chuyển tiền, nhân viên ngân hàng thấy bà P. có biểu hiện run rẩy và lo lắng nên đã báo cho Công an phường đến hỗ trợ.

Công an phường Cẩm Lệ lập tức cử người có mặt. Qua trao đổi, bà P. cho biết: trước đó có nhận được điện thoại của người tự xưng là công an nói bà "nằm trong đường dây rửa tiền, lừa đảo”.

Sau đó đối tượng yêu cầu bà phải chuyển 300 triệu đồng vào số tài khoản 1059279306 Ngân hàng VCB, chủ tài khoản là “VÕ TUẤN KIỆT” để được giải quyết. Vì lo sợ nên bà P. đã đến ngân hàng chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Công an giải thích, thủ đoạn lừa đảo, thao túng tâm lý cho bà P. hiểu. Đồng thời, phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn lệnh chuyển tiền, hoàn tất các thủ tục và trả lại số tiền 300 triệu đồng cho bà P.