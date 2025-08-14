Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Người phụ nữ ôm tiền đến ngân hàng sau khi nghe điện thoại xưng công an điều tra rửa tiền

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong quá trình giao dịch chuyển tiền, nhân viên chi nhánh ngân hàng thấy bà P. có biểu hiện run rẩy và lo lắng nên đã báo cho Công an phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đến hỗ trợ, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức gọi điện giả danh công an.

Ngày 14/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết: Lực lượng công an vừa phối hợp với một chi nhánh ngân hàng (trên đường Cách mạng Tháng 8, TP Đà Nẵng) kịp thời ngăn chặn vụ 1 người dân đến chuyển tiền cho đối tượng giả danh công an lừa đảo qua không gian mạng.

Trước đó, lúc 14h30 phút, bà V.T.P (1957, trú phường Cẩm Lệ) đến chi nhánh ngân hàng trên để chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của người khác.

14-8ld1-1-9025.jpg
Cơ quan Công an phối hợp với Ngân hàng hoàn tất các thủ tục trả lại số tiền 300 triệu đồng cho bà P.

Trong quá trình giao dịch chuyển tiền, nhân viên ngân hàng thấy bà P. có biểu hiện run rẩy và lo lắng nên đã báo cho Công an phường đến hỗ trợ.

Công an phường Cẩm Lệ lập tức cử người có mặt. Qua trao đổi, bà P. cho biết: trước đó có nhận được điện thoại của người tự xưng là công an nói bà "nằm trong đường dây rửa tiền, lừa đảo”.

Sau đó đối tượng yêu cầu bà phải chuyển 300 triệu đồng vào số tài khoản 1059279306 Ngân hàng VCB, chủ tài khoản là “VÕ TUẤN KIỆT” để được giải quyết. Vì lo sợ nên bà P. đã đến ngân hàng chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Công an giải thích, thủ đoạn lừa đảo, thao túng tâm lý cho bà P. hiểu. Đồng thời, phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn lệnh chuyển tiền, hoàn tất các thủ tục và trả lại số tiền 300 triệu đồng cho bà P.

Nguyễn Thành
#lừa đảo qua điện thoại #giả danh công an #rửa tiền #chuyển tiền trái phép #ngân hàng Đà Nẵng #bị lừa đảo #điện thoại giả danh #ngăn chặn lừa đảo #truy bắt đối tượng giả danh #cảnh báo lừa đảo #Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục