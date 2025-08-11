Chủ tịch và Giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital nhận án chung thân

Chiều tối 11/8, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Trọng Linh (36 tuổi, quê Thanh Hóa), Trương Quốc Thái (39 tuổi, quê Bến Tre) cùng mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty CP Tài chính VietNam Capital do Lê Trọng Linh, Trương Quốc Thái đăng ký thành lập, góp vốn để kinh doanh nhưng thực tế cả hai không góp vốn, không bỏ tiền, tài sản ra để kinh doanh. Công ty này do Thái làm giám đốc, Linh là Chủ tịch hội đồng quản trị.

Hai bị cáo Thái và Linh tại phiên tòa.

Mặc dù công ty không phải là tổ chức tín dụng, không được phép hoạt động kinh doanh “nhận tiền gửi tiết kiệm” nhưng Linh và Thái vẫn cùng nhau cấu kết, chỉ đạo cho nhân viên dưới quyền tư vấn, giới thiệu gian dối với khách hàng rằng Công ty CP VietNam Capital là “công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong danh sách 100 công ty tài chính, được phép kinh doanh nhận tiền gửi, tiền gửi khách hàng được mua bảo hiểm theo quy định, công ty sẽ chi trả đầy đủ gốc và lãi đúng hạn, cam kết mọi khoản tiền gửi sẽ luôn cao hơn ngân hàng”.

Từ các thông tin gian dối đó, khách hàng đã tin tưởng gửi tiền tiết kiệm cho công ty rồi bị chiếm đoạt. Quá trình điều tra xác định Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái đã chiếm đoạt của 288 bị hại với tổng số tiền 139,8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, hầu hết các bị hại (đa phần là người lớn tuổi) đều mong được làm rõ dòng tiền của Thái và Linh khi thu về thì đi về đâu để thực hiện thu hồi tài sản, đền bù thiệt hại.

Trong khi đó, bị cáo Thái cho rằng mình chỉ được thuê làm giám đốc và nhận lương chứ không nhận thêm khoản tiền nào từ những công việc này. Tuy là có đứng tên cổ phần công ty nhưng không được hưởng lợi gì.

Bị cáo Thái cũng khẳng định mình vào làm việc từ năm 2017, khi đó guồng quay của việc tư vấn, nhận tiền khách hàng đã có từ năm 2016 nên bị cáo chỉ hoạt động theo chỉ đạo của Linh.

Đa phần bị hại trong vụ lừa đảo là người lớn tuổi.

Tất cả mọi thu chi đều do Thái đảm nhận và báo cáo lên hệ thống cho Linh nắm; khi Linh đồng ý thì Thái sẽ thực hiện chi trả các khoản tiền cho người dân cũng như tiền lương nhân viên, chi nhánh hoạt động... Còn số tiền còn lại sẽ do Linh quản lý, sử dụng.

Thái cũng thừa nhận lúc ban đầu chưa biết việc làm của Linh tại công ty là sai, sau một thời gian làm việc thì biết vi phạm pháp luật nhưng vẫn tiếp tục.

Trái ngược lại, Linh lại cho rằng Thái được bổ nhiệm làm giám đốc là Thái sẽ toàn quyền điều hành mọi việc trong công ty. Linh cũng khai rằng khi thu được tiền của người dân thì dùng một số tiền để trả lãi và lấy số tiền đó để đầu tư kinh doanh ở lĩnh vực khác như cầm đồ, gửi tiết kiệm, cho vay, đầu tư chứng khoán nhưng bị thua lỗ.

Đại diện VKS TP Đà Nẵng nhận định hai bị cáo có vai trò như nhau và có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền đặc biệt lớn.

Bất chấp pháp luật để thực hiện phạm tội, phạm tội nhiều lần và phạm tội nhiều năm nên cần xử lý nghiêm minh, cách ly khỏi xã hội vĩnh viễn. Đề nghị mức án chung thân đối với hai bị cáo.

Sau khi nghị án TAND TP Đà Nẵng đã quyết định tuyên phạt 2 bị cáo mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.