Xét xử cựu giáo viên bán đất ‘trên giấy’ chiếm đoạt 24,6 tỉ đồng

TPO - Bị cáo Trần Thị Thủy (cựu giáo viên mầm non) và Nguyễn Thọ Lập (cựu cán bộ công an) bị cáo buộc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, bị cáo Thủy với sự tiếp tay của Lập đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 24,6 tỉ đồng.

Vai trò của Nguyễn Thọ Lập

Bị cáo Trần Thị Thủy và Nguyễn Thọ Lập tại toà. Ảnh: N.B.



Ngày 12/8, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên xét xử Trần Thị Thủy (36 tuổi, nguyên giáo viên mầm non) và Nguyễn Thọ Lập (38 tuổi, nguyên cán bộ công an) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng vụ án, vợ chồng ông Hoàng Văn Hải (67 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tiệp (63 tuổi, trú huyện Tiên Lữ) bị truy tố tội “Che giấu tội phạm”, nhưng cả hai kêu oan trước khi tòa xét xử.

Theo cáo trạng, từ năm 2015–2024, Thủy vừa dạy học vừa buôn bán bất động sản, nhưng lâm vào nợ nần. Thủy nảy sinh ý định bịa thông tin đang sở hữu hoặc giao dịch nhiều thửa đất, đưa ra giấy tờ giả để vay, huy động vốn hoặc bán “giá rẻ” nhằm chiếm đoạt tiền.

Một trong những nạn nhân đầu tiên là bà Khuyên – Phó hiệu trưởng trường nơi Thủy công tác. Ban đầu Thủy vay tiền với lý do kinh doanh sim thẻ, hứa trả lãi cao. Khi nợ lên đến 900 triệu đồng, Thủy không trả mà đưa ra sổ đỏ và hợp đồng chuyển nhượng đất giả để tiếp tục vay thêm nhiều lần. Kết quả, bà Khuyên bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,3 tỉ đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, Thủy lừa thêm hai người khác (là bạn và anh họ bà Khuyên) chiếm đoạt lần lượt 3 tỉ và 4,8 tỉ đồng.

Nạn nhân lớn nhất là bà Nguyễn Thị Huệ (em họ Lập), bị chiếm đoạt 11,2 tỉ đồng qua 18 vụ mua bán đất không có thật. Trong số này, Lập bị cáo buộc giúp sức Thủy thực hiện hai vụ, chiếm đoạt 4,8 tỉ đồng.

Cáo trạng nêu, Lập và Thủy từng sử dụng hợp đồng mua bán giữa Thủy với vợ chồng ông Hải để “bán” lại cho bà Huệ, nhận trước 1 tỉ đồng. Khi bị thúc giục, Thủy cùng Lập dựng kịch bản phải giải chấp đất ở ngân hàng, từ đó yêu cầu bà Huệ nộp thêm tiền.

Ngoài ra, Lập còn thuyết phục bà Huệ đặt cọc 1,7 tỉ đồng để mua 2 thửa đất khác, nói rằng chỉ cần trả thêm hơn 3 tỉ đồng cho ông Hải là có thể nhận chuyển nhượng. Tháng 11/2022, Thủy, Lập và vợ chồng bà Huệ tới nhà ông Hải, bà Tiệp giao tiền, ký hợp đồng. Vợ chồng ông Hải được cho là đã xác nhận thông tin “đang mua bán dở” với Lập để tạo niềm tin, dẫn tới bà Huệ chuyển thêm 1,4 tỉ đồng cho Lập.

Viện kiểm sát cho rằng vợ chồng ông Hải biết Thủy lừa đảo nhưng vẫn giúp tạo dựng thông tin gian dối, từ đó che giấu hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, ông Hải và bà Tiệp khẳng định, không biết động cơ của Thủy và Lập. Việc nhận 1,4 tỉ đồng từ Lập, theo ông bà Hải bà Tiệp là tiền mua một mảnh đất khác, hoàn toàn tách biệt vụ án. Cả hai khẳng định mình là chủ sở hữu đất, có quyền bán cho bất kỳ ai và không có lý do gì để tiếp tay cho hành vi lừa đảo.