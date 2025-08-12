Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xét xử cựu giáo viên bán đất ‘trên giấy’ chiếm đoạt 24,6 tỉ đồng

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bị cáo Trần Thị Thủy (cựu giáo viên mầm non) và Nguyễn Thọ Lập (cựu cán bộ công an) bị cáo buộc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, bị cáo Thủy với sự tiếp tay của Lập đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 24,6 tỉ đồng.

Vai trò của Nguyễn Thọ Lập

7777.jpg
Bị cáo Trần Thị Thủy và Nguyễn Thọ Lập tại toà. Ảnh: N.B.

Ngày 12/8, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên xét xử Trần Thị Thủy (36 tuổi, nguyên giáo viên mầm non) và Nguyễn Thọ Lập (38 tuổi, nguyên cán bộ công an) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng vụ án, vợ chồng ông Hoàng Văn Hải (67 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tiệp (63 tuổi, trú huyện Tiên Lữ) bị truy tố tội “Che giấu tội phạm”, nhưng cả hai kêu oan trước khi tòa xét xử.

Theo cáo trạng, từ năm 2015–2024, Thủy vừa dạy học vừa buôn bán bất động sản, nhưng lâm vào nợ nần. Thủy nảy sinh ý định bịa thông tin đang sở hữu hoặc giao dịch nhiều thửa đất, đưa ra giấy tờ giả để vay, huy động vốn hoặc bán “giá rẻ” nhằm chiếm đoạt tiền.

Một trong những nạn nhân đầu tiên là bà Khuyên – Phó hiệu trưởng trường nơi Thủy công tác. Ban đầu Thủy vay tiền với lý do kinh doanh sim thẻ, hứa trả lãi cao. Khi nợ lên đến 900 triệu đồng, Thủy không trả mà đưa ra sổ đỏ và hợp đồng chuyển nhượng đất giả để tiếp tục vay thêm nhiều lần. Kết quả, bà Khuyên bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,3 tỉ đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, Thủy lừa thêm hai người khác (là bạn và anh họ bà Khuyên) chiếm đoạt lần lượt 3 tỉ và 4,8 tỉ đồng.

Nạn nhân lớn nhất là bà Nguyễn Thị Huệ (em họ Lập), bị chiếm đoạt 11,2 tỉ đồng qua 18 vụ mua bán đất không có thật. Trong số này, Lập bị cáo buộc giúp sức Thủy thực hiện hai vụ, chiếm đoạt 4,8 tỉ đồng.

Cáo trạng nêu, Lập và Thủy từng sử dụng hợp đồng mua bán giữa Thủy với vợ chồng ông Hải để “bán” lại cho bà Huệ, nhận trước 1 tỉ đồng. Khi bị thúc giục, Thủy cùng Lập dựng kịch bản phải giải chấp đất ở ngân hàng, từ đó yêu cầu bà Huệ nộp thêm tiền.

Ngoài ra, Lập còn thuyết phục bà Huệ đặt cọc 1,7 tỉ đồng để mua 2 thửa đất khác, nói rằng chỉ cần trả thêm hơn 3 tỉ đồng cho ông Hải là có thể nhận chuyển nhượng. Tháng 11/2022, Thủy, Lập và vợ chồng bà Huệ tới nhà ông Hải, bà Tiệp giao tiền, ký hợp đồng. Vợ chồng ông Hải được cho là đã xác nhận thông tin “đang mua bán dở” với Lập để tạo niềm tin, dẫn tới bà Huệ chuyển thêm 1,4 tỉ đồng cho Lập.

Viện kiểm sát cho rằng vợ chồng ông Hải biết Thủy lừa đảo nhưng vẫn giúp tạo dựng thông tin gian dối, từ đó che giấu hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, ông Hải và bà Tiệp khẳng định, không biết động cơ của Thủy và Lập. Việc nhận 1,4 tỉ đồng từ Lập, theo ông bà Hải bà Tiệp là tiền mua một mảnh đất khác, hoàn toàn tách biệt vụ án. Cả hai khẳng định mình là chủ sở hữu đất, có quyền bán cho bất kỳ ai và không có lý do gì để tiếp tay cho hành vi lừa đảo.

Minh Đức
#xét xử cựu giáo viên bán đất giả #lừa đảo chiếm đoạt tài sản #bất động sản giả #giấy tờ đất giả #chiếm đoạt 24 #6 tỷ đồng #cựu cán bộ công an giúp sức lừa đảo #truy tố lừa đảo đất đai #vụ án lừa đảo đất Hưng Yên #bị cáo Trần Thị Thủy #bị cáo Nguyễn Thọ Lập

Xem thêm

Cùng chuyên mục