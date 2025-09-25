Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nam sinh bị dụ dỗ sang Campuchia được giải cứu kịp thời

Ngọc Tú
TPO - Nghe theo lời dụ dỗ của nhóm người xấu, nam sinh Đ.T.K. (học sinh lớp 10, trú tỉnh Tuyên Quang) đã bắt xe khách vào TP. Hồ Chí Minh để đi sang Campuchia. May mắn, cơ quan công an đã kịp thời phát hiện và giải cứu xuống xe an toàn.

Ngày 24/9, Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu giải cứu kịp thời một nam sinh bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc.

Trước đó vào ngày 23/9, anh Đ.T.T. ( xã Sơn Dương, Tuyên Quang) trình báo việc con trai là cháu Đ.T.K. (SN 2010, học sinh lớp 10) bị nhóm người xấu lôi kéo đi sang Campuchia làm việc. Hiện cháu K. trên chuyến xe khách đi vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Anh Đ.T.T. cùng con trai viết thư cảm ơn tới Công an xã Hưng Nguyên và Trạm CSGT Diễn Châu.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Nguyên lập tức phối hợp Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) đã rà soát, dừng chiếc xe khách, kịp thời giải cứu cháu K. xuống xe an toàn.

Tại đây, Công an xã xã Hưng Nguyên đã phân tích, giải thích thấu đáo giúp nam thanh niên hiểu rõ về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, cảnh báo về nguy cơ bị bóc lột sức lao động, ép buộc tham gia các hoạt động phi pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của nạn nhân.

Cháu K. sau đó được bàn giao an toàn về cho gia đình. Để bày tỏ lòng biết ơn, sự cảm phục trước tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, anh T. đã viết thư cảm ơn đến Công an xã Hưng Nguyên và Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu.

Ngọc Tú
