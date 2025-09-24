Thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ xả nước trước bão số 9

TPO - Trước dự báo diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành Lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du.

Ngày 24/9, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã có báo cáo cơ quan chức năng về việc vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ giảm lũ cho hạ du trước cơn bão số 9. Theo đó, thủy điện này sẽ xả nước với lưu lượng từ 400 m3/s đến 800 m3/s từ 8h ngày 24/9.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, trước đó vào chiều 23/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có công văn số 931 yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ triển khai vận hành xả nước từ hồ chứa xuống hạ du với lưu lượng từ 400 m3/s đến 800 m3/s. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 24/9. Mục tiêu là chủ động hạ thấp mực nước hồ, đón đợt lũ lớn có khả năng xuất hiện từ chiều 25/9 đến sáng 26/9.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ có thể đạt mức 250 - 300 m3/s, có thể tăng lên mức 800 m3/s từ ngày 25/9.

Trước khi bão số 9 đổ bộ vào, Thủy điện Bản Vẽ đã được lệnh xả nước ở mức 400-800m3/s.

Nếu trong quá trình vận hành, lưu lượng nước về hồ tăng lên trên 1.000 - 1.200 m3/s hoặc mực nước tại các trạm thủy văn Con Cuông, Chợ Tràng vượt mức báo động II, Công ty Thủy điện Bản Vẽ sẽ phải điều chỉnh chế độ vận hành để cắt, giảm lũ cho hạ du theo đúng quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nếu mực nước hồ đạt đến cao trình 200m, Công ty phải điều chỉnh dần lưu lượng xả để cân bằng với lưu lượng lũ về, đảm bảo an toàn cho công trình. Khi điều kiện khí tượng thủy văn trở lại bình thường, lưu lượng về hồ giảm dưới 1.000 m3/s và dự báo 10 ngày tới không có hình thế gây mưa, lũ lớn, hồ chứa sẽ chuyển về chế độ vận hành bình thường.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện lệnh vận hành, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra cho khu vực hạ du.

Việc xả nước trước nhằm chủ động hạ thấp mực nước hồ, đón đợt lũ lớn có khả năng xuất hiện từ chiều 25/9 đến sáng 26/9.

Người dân tại các xã vùng hạ du được khuyến cáo theo dõi sát các thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, chủ động phương án phòng tránh và ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Được biết, lúc 21h ngày 23/9, mực nước thượng lưu hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ ở mức 196,2m, lưu lượng nước về hồ là 274m3/s. Thời điểm này, Thủy điện Bản Vẽ đang xả qua nhà máy ở mức 320m3/s.

Theo dự báo, từ ngày 25/9, bão số 9 có thể đổ bộ vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 11. Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to; sóng biển cao, biển động rất mạnh.