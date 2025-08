Nghệ An: Sức mạnh và hiệu quả của chính quyền hai cấp

Đó là đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh về tính ưu việt của chính quyền hai cấp, đặc biệt là trong trận lũ xảy ra đêm 22/7 tại miền núi Nghệ An. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Hồng Vinh cho biết, trong đợt lũ vừa qua, chính quyền địa phương cũng như các đơn vị liên quan phải chạy đua với thời gian, đã thể hiện được sự linh hoạt, hiệu lực và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo an toàn cho người dân. Chính quyền xã mới đi vào hoạt động được 20 ngày theo mô hình mới, đã được quyết định việc ứng phó với bão lũ rất kịp thời, chủ động hơn trong việc sơ tán, điều phối nơi trú ngụ cho người dân.

“Chúng tôi đã ghi nhận rõ sự sâu sát, trách nhiệm, bám địa bàn, bám sát người dân, chủ động, không ỉ lại cấp trên của lãnh đạo địa phương trong quá trình ứng phó với các tình huống đợt lũ vừa qua. Ngay khi nhận được chỉ đạo từ tỉnh, các đồng chí bí thư, chủ tịch xã đã triển khai ngay phương án ứng phó, phân công rõ trách nhiệm, rõ việc, huy động lực lượng 4 tại chỗ, trực tiếp xuống địa bàn, đến từng bản, từng hộ, tổ chức di dời khẩn cấp, không để xảy ra bị động, bất ngờ, nên giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản cho người dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho hay.

Bên cạnh đó, ông Lê Hồng Vinh cũng đánh giá cao sức mạnh “4 tại chỗ”. Là tỉnh lớn, địa hình phức tạp, năm nào cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai nên tỉnh luôn xác định phương châm “4 tại chỗ” là nguyên tắc cốt lõi, là giải pháp trọng tâm và xuyên suốt trong chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai. Tùy theo mức độ, tỉnh ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành, cảnh báo, giao nhiệm vụ, yêu cầu từng địa phương, đơn vị phải chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện và phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trực tiếp chỉ đạo, động viên bà con và các lực lượng khắc phục hậu quả sau lũ

“Đợt mưa lũ vừa qua, khi bão số 3 xảy ra và hoàn lưu sau bão, cộng thêm lưu lượng nước từ thượng nguồn về rất lớn, tỉnh đã kịp thời có những chỉ đạo sát sao trong công tác ứng phó, mực nước hồ đang thấp, tỉnh đã quyết định cho xả sớm, tạo ra được dung tích rất lớn cho lòng hồ để chờ lũ và chủ động triển khai công tác chuẩn bị di dời người dân ở hạ du. Đặc biệt, đêm 22/7, khi lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ tăng đột biến, đe dọa an toàn đập và hạ du, tỉnh đã chỉ đạo ban hành Thông báo khẩn, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khẩn trương di dời dân ra khỏi vùng hạ du có nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên… đã không quản hiểm nguy, giúp dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn kịp thời. Sau khi lũ rút, các lực lượng này tiếp tục bám sát địa bàn, cùng bà con dọn dẹp, khắc phục nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh để sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường”, ông Lê Hồng Vinh cho biết thêm.

“Về lâu dài, tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phòng chống thiên tai, tái định cư lâu dài cho các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhất là các cụm dân cư ở triền núi, ven sông, suối… Song song với đó, tỉnh sẽ tiếp tục đề xuất với các bộ, ngành, Trung ương, Chính phủ để hỗ trợ khẩn cấp về tài chính, vật tư, cũng như cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ khắc phục và ổn định lâu dài”. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh

Theo thống kê ban đầu, trận lũ do hoàn lưu bão số 3 vừa qua là một trong những đợt thiên tai khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây đối với Nghệ An, gây thiệt hại hơn 3.500 tỷ đồng. Thiên tai đã tàn phá hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện, trạm y tế, nhà ở, các hạ tầng thiết yếu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh kế của người dân, nhất là ở các xã vùng cao miền Tây.