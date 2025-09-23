Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đọc nhiều
Xã hội

Miền Bắc khẩn trương hạ thấp mực nước các hồ thủy lợi trước giờ bão đổ bộ

Thanh Huyền
TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi yêu cầu các địa phương ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ khẩn trương vận hành hạ thấp mực nước hồ để đón lũ, tuyệt đối không giữ mực nước cao đối với các hồ chứa đang thi công.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9 (Ragasa) từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, khu vực Bắc bộ cùng với Thanh Hóa và Nghệ An sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi vượt 400mm.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý triển khai đồng bộ phương án ứng phó, bảo đảm an toàn công trình và phòng chống ngập lụt, úng.

Công điện nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025 về ứng phó siêu bão Ragasa. Các địa phương cần tăng cường theo dõi bản tin dự báo thời tiết, đặc biệt chú trọng kiểm tra, rà soát những công trình thủy lợi trọng điểm, có nguy cơ sự cố.

Các hồ chứa cần chủ động điều chỉnh mực nước để đón lũ. Ảnh minh họa: IT

Với những hồ chứa xung yếu hoặc không đảm bảo an toàn, cần hạn chế hoặc tạm dừng tích nước để giảm rủi ro.

Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, công điện yêu cầu vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt, chủ động điều chỉnh mực nước để đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các đơn vị quản lý phải thực hiện cảnh báo sớm cho người dân trước khi xả lũ, đồng thời chuẩn bị phương án di dời máy móc, thiết bị và nhân lực tại những khu vực thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Cục cũng yêu cầu xác định danh sách công trình dễ xảy ra sự cố, lưu ý đến những hồ nhỏ do chính quyền cơ sở quản lý. Song song với đó là khoanh vùng các khu vực dễ ngập úng khi có mưa lớn, chủ động tiêu nước và vận hành hệ thống công trình để giảm thiệt hại.

Đặc biệt, các đơn vị quản lý hồ chứa phải quan trắc chặt chẽ, tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự báo khả năng gia tăng mực nước nhằm điều chỉnh vận hành kịp thời.

Trong suốt thời gian mưa lũ, các đơn vị liên quan phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng thường trực tại những công trình có nguy cơ sự cố, kịp thời xử lý tình huống theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Ông Nguyễn Tùng Phong - Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ NN&MT) nhấn mạnh: “Việc ứng phó chủ động, kịp thời sẽ góp phần bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, giảm thiểu rủi ro do mưa lũ gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân vùng hạ du”.

Thanh Huyền
#bão số 9 #bão Ragasa #hạ thấp mực nước hồ thủy lợi #ứng phó bão lũ #quản lý hồ chứa #xả lũ an toàn #công trình thủy lợi #đài khí tượng thủy văn #phòng chống ngập úng #biện pháp ứng phó bão

