Chính phủ yêu cầu sẵn sàng ứng phó với siêu bão Ragasa ở mức cao nhất

TPO - "Những tồn tại, hạn chế đã bộc lộ cần phải được khắc phục ngay, tuyệt đối không để lặp lại trong ứng phó bão số 9 và các cơn bão tiếp theo", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Cảnh báo sớm về nguy cơ dông lốc

Chiều 23/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia, lãnh đạo UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về phương án triển khai ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bão số 9 đã đi vào khu vực Bắc Biển Đông, dự báo trong khoảng các ngày 24-25/9 sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam. Cuộc họp nhằm đánh giá diễn biến, tình hình và bàn giải pháp ứng phó chủ động, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc ứng phó các cơn bão trước.

"Những tồn tại, hạn chế đã bộc lộ cần phải được khắc phục ngay, tuyệt đối không để lặp lại trong ứng phó bão số 9 và các cơn bão tiếp theo. Qua mỗi cơn bão, chúng ta phải giải quyết dứt điểm những yếu kém còn tồn tại", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, ngày 22/9, ngay khi đang ở phía đông bắc của Philippines, bão số 9 đã mạnh lên thành siêu bão và di chuyển vào Biển Đông vào sáng 23/9, đạt cường độ mạnh nhất là cấp 17, giật trên cấp 17.

"Các cơ quan khí tượng trên thế giới đánh giá, tính đến thời điểm hiện tại, bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (năm 2024)", ông Hoàng Đức Cường nói.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin thêm, dự báo mới nhất của các cơ quan khí tượng thế giới hiện trùng khớp với dự báo của Việt Nam, bão số 9 khi vào Vịnh Bắc Bộ chỉ còn cấp 10, giật cấp 12, và khi vào đất liền có thể giảm còn cấp 8, giật cấp 11–12.

Mặc dù khi vào đất liền bão đã giảm cấp, nhưng trên biển vẫn rất mạnh. Các địa phương phải đặt mức cảnh báo cao nhất, hạn chế tàu thuyền ra khơi, đặc biệt là tàu cá dài ngày. Hoạt động nuôi trồng thủy sản trên diện tích 160.000 ha mặt biển cần được bảo vệ, nên thu hoạch sớm để giảm thiệt hại.

Sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất

Theo Trung tướng Doãn Thái Đức - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Quốc phòng đã ban hành 4 công điện chỉ đạo toàn bộ cơ quan, đơn vị tại các khu vực dự kiến bão ảnh hưởng, ứng trực đầy đủ, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống.

Ngoài ra, 34 tỉnh, thành phố đã thực hiện trực ban đầu số điện thoại 112 liên tục 24/24h để tiếp nhận thông tin về sự cố thiên tai, thảm họa, nguy cơ và yêu cầu trợ giúp từ người dân, kể cả các tàu cá ngoài khơi và điều động lực lượng xử lý.

Theo dự báo, khoảng 36 tiếng nữa, bão sẽ vào đến Lôi Châu (Trung Quốc), bắt đầu ảnh hưởng đến Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: VGP

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt phương châm: "Lấy phòng là chính, chủ động là chính, kỷ luật và kỷ cương là hàng đầu".

Trên biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng và các lực lượng phải phát bản tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm và di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Các địa phương cần khẩn trương hỗ trợ người dân gia cố, bảo vệ khu vực nuôi trồng thủy sản, không để thiệt hại lớn.

Trên đất liền, các địa phương siết chặt cơ chế "4 tại chỗ", đặc biệt bảo đảm điện, xăng dầu, thông tin liên lạc, thậm chí phải chuẩn bị máy phát điện, phương tiện dự phòng để duy trì hoạt động khi xảy ra sự cố.

Lưu ý sau bão số 9 có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão mới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần chuẩn bị ngay các phương án ứng phó tiếp theo.