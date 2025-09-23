Quốc tế nhận định về sức mạnh đổ bộ của siêu bão Ragasa

TPO - Đài khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) cho rằng, siêu bão Ragasa đổ bộ đất liền nước ta với cường độ khoảng cấp 11, giật cấp 14 vào sáng 25/9. Mỹ nhận định cường độ cấp 10, giật cấp 12. Nhật Bản, Trung Quốc cho rằng, bão chỉ còn mạnh cấp 9, giật cấp 12 khi vào Quảng Ninh.

Đến 13 giờ chiều nay (23/9), tâm siêu bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Tính đến đầu giờ chiều nay, dự báo của các Trung tâm Dự báo bão quốc tế và Việt Nam có sự thống nhất cao về hướng di chuyển của siêu bão này.

Theo đó, bão sẽ di chuyển nhanh, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km/h, đi đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng tây, đi qua khu vực phía bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi dọc ven biển Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm 24/9.

Khoảng trưa đến chiều ngày 25/9 vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta, trọng tâm từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Dù thống nhất về hướng di chuyển của bão Ragasa, các đài khí tượng quốc tế lại có nhận định khác nhau về cường độ và thời gian đổ bộ của bão.

Nhận định mới nhất về đường đi của bão Ragasa.

Trung tâm khí tượng Nhật Bản và khí tượng Trung Quốc nhận định, trưa và chiều ngày 25/9, bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng, cường độ cấp 9, giật cấp 12.

Dự báo của Đài khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) cho rằng, bão đổ bộ Việt Nam ngay sáng 25/9, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh với cường độ cấp 11, giật cấp 14.

Hải quân Mỹ đưa ra nhận định, bão sẽ đổ bộ Việt Nam vào sáng và trưa 25/9, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh với cường độ cấp 10, giật cấp 12.

Ngoài ra, dự báo bằng công nghệ AI cho thấy, trưa và chiều 25/9, bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng, cường độ cấp 9, giật cấp 12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, bão Ragasa còn duy trì cường độ mạnh cấp 15-16 trong khoảng thời gian từ nay đến sáng ngày 24/9.

Từ sáng ngày 24/9, khi di chuyển tới vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do sự ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão, cường độ bão sẽ giảm nhanh, từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Thời điểm áp sát đất liền nước ta vào trưa ngày 25/9, bão mạnh khoảng cấp 9-10, giật cấp 12.

Diễn biến mưa ở các tỉnh miền Bắc

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Tính đến chiều nay (23/9), Ragasa vẫn là một siêu bão cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Trong đó trọng tâm mưa là Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Phân bố mưa theo thời gian không đồng đều. Dự báo ngày 25/9 mưa tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, sang ngày 26-27/9 mưa xảy ra ở khu vực Phú Thọ, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Ngoài ra, ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.