Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Siêu bão Ragasa di chuyển rất nhanh, Bộ Văn hóa chỉ đạo bảo vệ di tích lịch sử

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng yêu cầu lãnh đạo Sở VHTTDL, Sở VHTT và Sở Du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc chú trọng và cảnh giác ở mức cao nhất với cơn bão số 9. Các Sở được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương di dời, sơ tán khách du lịch đến nơi an toàn.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng có công điện gửi Giám đốc Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Công điện nêu rõ cơn bão có tên quốc tế là Ragasa, có cường độ rất mạnh, di chuyển với tốc độ nhanh, hiện đã đạt cấp siêu bão và đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của đảo Luzon (Philippines). Dự báo bão Ragasa di chuyển vào biển Đông tối 22/9, trở thành cơn bão mạnh nhất trên biển Đông từ đầu mùa bão năm 2025.

anh-man-hinh-2025-09-23-luc-120942-1758604218815428338440.png
Vị trí và dự báo hướng di chuyển của cơn bão. Ảnh: TTKTTVQG.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu lãnh đạo Sở VHTTDL, Sở VHTT và Sở Du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc chú trọng và cảnh giác ở mức cao nhất, không lơ là, chủ quan. Các Sở được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương di dời, sơ tán khách du lịch đến nơi an toàn.

Căn cứ tình hình cụ thể về nguy cơ, mức độ ảnh hưởng của bão, lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở VHTT và Sở Du lịch chủ động quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo tạm dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí, du lịch tại địa phương.

Công điện của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố cho các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn.

g1fj1bmaoaye1hf-832.jpg
Khung cảnh tại Philippines khi bão Ragasa đi qua. Ảnh: X

Giám đốc các Sở và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, phân công lãnh đạo, cán bộ tổ chức trực ban 24/7 cập nhật, theo dõi tình hình diễn biến của cơn bão và tổ chức triển khai ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Tối 22/9, siêu bão Ragasa vào biển Đông, dự báo duy trì tốc độ rất nhanh 20-25 km/h và gây mưa lớn cho miền Bắc nước ta từ đêm 24/9. Do vùng mây rộng và tốc độ di chuyển rất nhanh, bão Ragasa ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ rất sớm.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo do hoàn lưu của bão rất rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ, như từng xảy ra với Yagi và bão Wipha.

Ngọc Ánh
#siêu bão Ragasa #ứng phó bão #bảo vệ di tích #du lịch Việt Nam #bão mạnh 2025 #khí tượng #cứu hộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục