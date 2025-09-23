Siêu bão Ragasa di chuyển rất nhanh, Bộ Văn hóa chỉ đạo bảo vệ di tích lịch sử

TPO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng yêu cầu lãnh đạo Sở VHTTDL, Sở VHTT và Sở Du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc chú trọng và cảnh giác ở mức cao nhất với cơn bão số 9. Các Sở được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương di dời, sơ tán khách du lịch đến nơi an toàn.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng có công điện gửi Giám đốc Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Công điện nêu rõ cơn bão có tên quốc tế là Ragasa, có cường độ rất mạnh, di chuyển với tốc độ nhanh, hiện đã đạt cấp siêu bão và đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của đảo Luzon (Philippines). Dự báo bão Ragasa di chuyển vào biển Đông tối 22/9, trở thành cơn bão mạnh nhất trên biển Đông từ đầu mùa bão năm 2025.

Vị trí và dự báo hướng di chuyển của cơn bão. Ảnh: TTKTTVQG.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu lãnh đạo Sở VHTTDL, Sở VHTT và Sở Du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc chú trọng và cảnh giác ở mức cao nhất, không lơ là, chủ quan. Các Sở được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương di dời, sơ tán khách du lịch đến nơi an toàn.

Căn cứ tình hình cụ thể về nguy cơ, mức độ ảnh hưởng của bão, lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở VHTT và Sở Du lịch chủ động quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo tạm dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí, du lịch tại địa phương.

Công điện của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố cho các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Khung cảnh tại Philippines khi bão Ragasa đi qua. Ảnh: X

Giám đốc các Sở và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, phân công lãnh đạo, cán bộ tổ chức trực ban 24/7 cập nhật, theo dõi tình hình diễn biến của cơn bão và tổ chức triển khai ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Tối 22/9, siêu bão Ragasa vào biển Đông, dự báo duy trì tốc độ rất nhanh 20-25 km/h và gây mưa lớn cho miền Bắc nước ta từ đêm 24/9. Do vùng mây rộng và tốc độ di chuyển rất nhanh, bão Ragasa ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ rất sớm.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo do hoàn lưu của bão rất rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ, như từng xảy ra với Yagi và bão Wipha.