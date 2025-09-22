Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

'Người Nhện' Tom Holland chấn thương não

TPO - Vụ tai nạn của Tom Holland ở phim trường khiến phim Người Nhện phần thứ tư do nam diễn viên đóng chính phải dừng quay. Theo Daily Mail, Tom Holland bị chấn thương não và có vết thương ở vùng đầu.

Theo Daily Mail, Tom Holland gặp chấn thương ở đầu sau khi ngã trên phim trường Leavesden Studios ở Watford (Anh). Vụ tai nạn xảy ra hôm 19/9. Tom Holland được cho là chấn động não và có vết thương ngoài da ở vùng đầu.

"Một xe cứu thương điều đến hiện trường vào sáng 19/9 và bệnh nhân được đưa đến bệnh viện để tiếp tục chăm sóc", đơn vị y tế ở Watford xác nhận. Một nữ diễn viên đóng thế cũng bị thương ở phim trường và nhập viện sau Tom Holland.

111.png
Bức ảnh lan truyền trên X về chấn thương của Tom Holland.

Vụ tai nạn khiến phần phim thứ tư của Người Nhện do Tom Holland đóng chính phải dừng quay. Các nguồn tin cho biết kế hoạch phát hành phim có thể phải lùi lại do sự cố. Cơ sở y tế cho biết Tom Holland mất vài tuần để hồi phục. Ông Dominic Holland - bố của Tom - xác nhận con trai sẽ vắng mặt ở phim trường một thời gian.

Tom Holland sinh năm 1996 tại London (Anh). Từ năm 10 tuổi, Holland đam mê biểu diễn, thử sức với nhiều bộ môn như nhạc kịch, hip hop. Anh tham gia phim điện ảnh đầu tiên năm 2012, sau đó nổi tiếng với hình tượng Người Nhện trong vũ trụ điện ảnh Marvel..

Nam diễn viên đang ghi hình phần phim Spider-Man: Brand new day. Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên nhân vật Peter Parker của Tom Holland phải tự mình đối mặt với thế giới sau khi danh tính bị xóa bỏ.

Đầu năm 2025, Tom Holland đính hôn với diễn viên Zendaya. Trong cuộc phỏng vấn với Men's Health ngày 2/1, Tom cho biết đã kế hoạch giải nghệ sau khi có con. Tài tử người Anh nói: "Khi tôi có con, bạn sẽ không thấy tôi đóng phim nữa, chỉ chơi golf và làm bố. Tôi sẽ biến mất khỏi thế giới".

Tom và Zendaya vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2017, khi cùng quảng bá cho Spider-Man. Họ chính thức xác nhận mối quan hệ vào năm 2021.

Ngọc Ánh
