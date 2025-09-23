Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội có thể mưa trên 200mm do bão Ragasa

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hoàn lưu của bão Ragasa có thể gây mưa cho Hà Nội từ sáng 25 đến ngày 26/9 với lượng mưa từ 80-150mm, có nơi trên 250mm, tương đương lượng mưa do bão số 5 gây ra cuối tháng 8, làm ngập úng diện rộng.

Vào 15h chiều nay (23/9), tâm siêu bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 690km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo của các đài quốc tế và trong nước cho thấy, bão bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền Quảng Ninh – Hưng Yên nước ta từ sáng ngày 25/9 với cường độ khoảng cấp 9-10, giật cấp 12. Thời điểm gió mạnh nhất là ngày và đêm 25/9, mưa bắt đầu sớm hơn, từ đêm 24/9, kéo dài đến ngày 26/9.

Hà Nội có thể nằm trên vùng tâm bão đi qua. Nhờ sự suy yếu rất nhanh từ trước khi đổ bộ, Thủ đô chỉ chịu tác động của gió cấp 4, cấp 5.

bao7.jpg
Hà Nội có thể ngập úng trên một số tuyến phố do mưa bão Ragasa. Ảnh minh hoạ: Đức Nguyễn.

Tuy nhiên, Hà Nội hứng chịu lượng mưa khá lớn của cơn bão này. Từ sáng ngày 25/9 đến ngày 26/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa bắt đầu rải rác từ sáng ngày 25/9, cao điểm vào đêm 25 và ngày 26/9.

Trong đó khu vực trung tâm, khu vực phía tây và phía nam của thành phố có mưa từ 80-150mm, có nơi trên 250mm. Khu vực bắc thành phố mưa phổ biến từ 70-130mm, có nơi trên 200mm.

Cường độ mưa này được nhận định tương đương với cường độ mưa do cơn bão số 5 gây ra trong các ngày từ đêm 25 đến sáng 27/8, gây ra ngập úng diện rộng ở Hà Nội.

Cơ quan Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lưu ý, mưa cường độ lớn, tập trung trong thời gian ngắn có thể làm hệ thống thoát nước quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, làm ách tắc giao thông.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #bão số 9 #bão số 9 năm 2025 #bão Ragasa #siêu bão Ragasa #gió mạnh #mưa lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục