Miền Bắc hửng nắng trước khi đón mưa bão

TPO - Hôm nay (23/9), miền Bắc hửng nắng trước khi đón mưa bão từ đêm 24/9. Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay mưa vào chiều tối và tối. Tây Nguyên, Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ hôm nay ít mưa, ngày nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay có mưa vào sáng và đêm với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm, chiều tạnh ráo. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 31-33 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo từ đêm mai (24/9) đến ngày 27/9, do ảnh hưởng của bão Ragasa, miền Bắc đón mưa lớn diện rộng, trọng tâm mưa là khu vực Đông Bắc Bộ.

Thanh Hóa đến Huế ngày hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo từ đêm 24-27/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cũng có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão Ragasa.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày hôm nay ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.