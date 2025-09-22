Hai kịch bản đổ bộ mới của siêu bão Ragasa

TPO - Các mô hình dự báo quốc tế và trong nước chiều nay (22/9) đã nâng hướng di chuyển của siêu bão Ragasa dịch lên phía bắc, có thể đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Đông trước khi vào vịnh Bắc Bộ. Nếu kịch bản này xảy ra, cường độ bão sẽ giảm đáng kể khi vào vịnh Bắc Bộ và tác động đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, kịch bản bão di chuyển dịch xuống phía nam vẫn có khả năng xảy ra.

Có thể mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 khi áp sát bờ

Vào 16h chiều nay (22/9), tâm siêu bão Ragasa đang ở khu vực eo biển giữa Đài Loan và Philippines, cách đảo Luzon khoảng 120km về phía bắc với sức mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Dự báo trong đêm nay, siêu bão này sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Những nhận định mới nhất cho thấy, khi vào Biển Đông, bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h, tiếp tục giữ nguyên cường độ siêu bão cấp 17, giật trên cấp 17.

Các mô hình dự báo của các đài khí tượng quốc tế và trong nước chiều nay cho thấy, bão có khả năng đi chếch lên phía bắc, hướng vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào khoảng chiều 24/9, sau đó đổi hướng tây tây nam, đi men theo đường bờ biển vào bán đảo Lôi Châu khoảng đêm 24/9, sau đó vào vịnh Bắc Bộ khoảng sáng 25/9.

Dự báo mới nhất về đường đi của siêu bão Ragasa.

Với kịch bản này, do tâm bão ma sát với địa hình đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, đồng thời tương tác với khối không khí lạnh khô từ phương bắc nên cường độ suy giảm nhanh. Dự báo, đến 16h chiều 25/9, khi áp sát đất liền Quảng Ninh – Ninh Bình, bão còn cấp 10-11, giật cấp 13.

Dự báo trong đêm 25 và ngày 26/9, bão đổ bộ đất liền nước ta ở khu vực Quảng Ninh – Ninh Bình, sau đó di chuyển theo hướng tây tây nam qua Thanh Hoá, đi sang Lào và suy yếu dần. Với kịch bản này, khu vực Đông Bắc Bộ là nơi chịu tác động mạnh nhất, sau đó mở rộng ra Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay. Các mô hình dự báo của Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc và Hải quân Mỹ cũng như các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo đều đang thiên về kịch bản này.

Kịch bản thứ hai có xác suất thấp hơn nhưng nguy hiểm hơn, đó là bão đi dịch xuống phía nam, khiến sự ma sát với đất liền giảm đi, bão giữ được cấu trúc và cường độ mạnh hơn khi vào vịnh Bắc Bộ cũng như đất liền nước ta so với kịch bản 1.

Mưa lớn, gió giật mạnh trên đất liền

Theo kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định từ đêm nay, siêu bão Ragasa sẽ gây gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17 trên khu vực phía bắc của Biển Đông.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về diễn biến của siêu bão Ragasa trong chiều 22/9.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ từ ngày 24/9 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 2-4m, gần tâm bão sóng cao 5-7m. Vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Ninh-Thanh Hóa (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải) có sóng cao 2-4m.

Trên đất liền, vùng gió bão mạnh nhất có thể từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá với cường độ cấp 7-9, giật 10-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-11, giật 14, sâu hơn trong đất liền có thể có gió mạnh cấp 6-7, giật 9-10. Thời gian gió mạnh nhất trên đất liền kéo dài từ sáng đến đêm 25/9.

Về mưa lớn, vùng tâm mưa có thể tập trung ở Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ với lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ trên 450mm. Các khu vực còn lại của miền Bắc, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có thể xuất hiện mưa lớn từ 70-150mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ đêm 25 đến ngày 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, hạ lưu sông Hồng, Thái Bình dưới BĐ1. Trên các sông nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3.

Tại Thanh Hóa, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, Chu lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2 và trên BĐ2, hạ lưu sông Mã lên mức BĐ1. Tại Nghệ An, thượng lưu sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, hạ lưu sông Cả lên mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, đô thị, khu vực tập trung dân cư cũng như nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc tại vùng núi ở các tỉnh miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An.