Nhận việc lương 15 triệu đồng, nam sinh viên bị đưa sang Campuchia

TPO - Tin rằng chỉ cần vận chuyển chuyến hàng gia dụng từ Tây Ninh về TP.HCM sẽ được trả 15 triệu đồng, anh K. bị lừa sang Campuchia để làm việc lừa đảo qua mạng.

Lực lượng công an làm việc với anh K.

Ngày 21/9, Công an phường An Nhơn Bắc (Gia Lai) cho biết, đã làm việc với anh T.M.K. (SN 2005, trú phường An Nhơn Bắc) người vừa được các cơ quan chức năng giải cứu từ Camphuchia về lại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, tháng 11/2024, khi đang là sinh viên năm hai một trường đại học ở TP.HCM, để tìm việc làm, anh K. sử dụng tài khoản facebook vào nhóm “Việc làm Quận 9”, “Việc làm Thủ Đức”. Sau đó, tài khoản facebook có tên “Trần Khôi” vào nhắn tin, giới thiệu cho K. về việc chỉ cần vận chuyển chuyến hàng gia dụng từ Tây Ninh về TP.HCM sẽ được trả 15 triệu đồng. Thấy công việc nhẹ nhàng, trả tiền công hậu hĩnh nên anh K. đồng ý.

Sau đó, anh K. được tài khoản “Trần Khôi” chỉ dẫn lên chiếc xe taxi đã chờ sẵn tại bến xe An Sương (TP.HCM) đến Tây Ninh. Tuy nhiên, không có việc chở hàng hóa nào mà lúc này, anh K. đã bị 2 thanh niên chở qua Campuchia bằng xe máy.

Tại Camphuchia, K. bị các đối tượng yêu cầu sử dụng tài khoản facebook đã được tạo sẵn dùng để lừa đảo. Quá thất vọng, K. nhiều lần tìm cách trốn về nước nhưng không được, phải đến tháng 7 vừa qua, anh mới được các cơ quan chức năng Campuchia giải cứu và trở về địa phương.

K. cho biết, chỗ làm việc mà bản thân trải qua có rất nhiều bạn trẻ tuổi từ 16 đến 25. Các bạn trẻ giống như K., đã tin lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao qua facebook và bị các đối tượng đưa nạn nhân đến biên giới, đi theo đường tiểu ngạch để vượt biên trái phép sang Campuchia.