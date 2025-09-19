Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Giải cứu nạn nhân ‘bắt cóc online’ trước khi bị đưa qua biên giới

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát hiện Công an vào cuộc điều tra, các đối tượng bố trí phương tiện đưa nạn nhân bị "bắt cóc online" qua biên giới nhưng đã bị lực lượng công an phối hợp giải cứu.

Ngày 19/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh ngăn chặn kịp thời một vụ "bắt cóc online", giải cứu một thanh niên trước khi bị lừa đưa qua biên giới.

bat-coc.jpg
Lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn xe chở nạn nhân bị "bắt cóc online" gần cửa khẩu Mộc Bài

Trước đó, ngày 17/9, trực ban Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin trình báo của bà Đ. Th. T. (50 tuổi) ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai về việc con trai bà là N. S. L. (18 tuổi), sinh viên một trường Đại học ở TP. Hồ Chí Minh bị nhóm đối tượng khống chế bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh, Trạm Cảnh sát giao thông khu vực Tây Bắc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã xác minh làm rõ và giải cứu thành công cháu L. Thời điểm này, nạn nhân đang di chuyển bằng taxi về hướng về cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

bat-coc-1.jpg
Anh L. cùng người thân tại cơ quan Công an sau khi được giải cứu

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, trưa ngày 16/9 L. được một đối tượng nữ gọi điện tự xưng là shipper giao hàng, yêu cầu được kết bạn qua mạng xã hội Zalo để liên lạc. Một lúc sau, có một tài khoản Zalo gọi điện tự xưng là "cán bộ Công an" đã bắt đối tượng shipper và qua làm việc xác định L. có liên quan đến một đường dây tội phạm ma túy, rửa tiền. "Cán bộ công an" này yêu cầu L. hợp tác, giữ bí mật không được tiết lộ thông tin cho người thân và bạn bè xung quanh.

Theo yêu cầu của các đối tượng, nam sinh viên trên đã thuê khách sạn, tự nhốt mình, cài đặt ứng dụng Zoom. Từ đó bị các đối tượng thao túng tâm lý, khống chế, giám sát bằng cách cho L. thấy phòng làm việc của các đối tượng giả danh Công an, lấy lời khai, đưa tin nhắn cho L. xem để tin tưởng đang làm việc với Công an.

Các đối tượng buộc L. phải cung cấp tài khoản Facebook, Zalo rồi gọi điện cho gia đình, yêu cầu đưa 200 triệu đồng để chuộc người nếu không sẽ đưa qua biên giới. Bà T. là mẹ của nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo.

Khi biết được lực lượng Công an đã vào cuộc, các đối tượng yêu cầu L. di chuyển đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để qua biên giới làm việc với lý do Công an Việt Nam có liên kết với Công an Campuchia để lấy lời khai đối tượng và sẽ được chúng bố trí phương tiện để chở đến nhận dạng đối tượng. Đến 23 giờ cùng ngày, L. được các lực lượng phối hợp giải cứu thành công và bàn giao cho gia đình.

Mạnh Thắng
#bắt cóc online #đồng nai #giải cứu thanh niên #công an đồng nai #bắt giữ tội phạm #công an tphcm #cửa khẩu mộc bài

Xem thêm

Cùng chuyên mục