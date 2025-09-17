Giải cứu thanh niên 18 tuổi bị 'bắt cóc online' ở Đà Nẵng

Ngày 17/9, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã giải cứu thành công một thiếu niên bị “bắt cóc online" và tống tiền 200 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 16/9, Công an phường An Hải tiếp nhận tin báo của bà V.T.B.L về việc con trai N.V.M.T (18 tuổi) nghi bị kẻ xấu uy hiếp, lừa đảo tống tiền 200 triệu đồng. Các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để trả nợ cá độ bóng đá cho em T.

N.V.M.T được giải cứu sau khi bị "bắt cóc online".



Theo trình báo, cùng ngày T. rời nhà đi học nhưng đến tối 18 bà L. nhận được tin nhắn từ con trai với nội dung bị đòi nợ, buộc gia đình phải chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Khi gia đình động viên trở về thì T. từ chối. Đồng thời, T. cho biết chỉ khi trả xong nợ mới dám về nhà.

Xác định vụ việc có dấu hiệu bắt cóc online, tống tiền, Công an phường An Hải đã nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Hội An Tây triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến 23h cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện T. đang ở một mình tại một nhà tại phường Hội An Tây trong trạng thái hoảng loạn.

Qua đấu tranh, T. khai nhận đã bị một đối tượng lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh Công an, đe dọa liên quan đến “vụ án rửa tiền” và yêu cầu rời khỏi nhà thuê phòng nghỉ để “làm việc”. Sau đó, đối tượng buộc gọi điện, nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để được “bảo lãnh về”.

Cơ quan Công an đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu an toàn cho T, đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng truy xét đối tượng liên quan.