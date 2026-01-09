Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh: Không để vi phạm cá nhân trở thành vi phạm của tập thể

TPO - Trong bối cảnh Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng hai con số, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, không để vi phạm cá nhân lan sang tập thể.

Tại hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy Bắc Ninh mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, năm 2025, Bắc Ninh hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%, xếp thứ 5 cả nước, đưa Bắc Ninh vào nhóm 6 địa phương tăng trưởng hai con số; kim ngạch xuất khẩu tiếp tục đứng đầu cả nước.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, những kết quả trên có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, bất ổn chính trị, cạnh tranh thương mại gia tăng, thiên tai và các thách thức an ninh phi truyền thống tác động ngày càng sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, năm 2026 với nhiều sự kiện chính trị trọng đại, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái kết luận hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; phát huy tinh thần nêu gương; tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ; triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương.

“Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, không để vi phạm cá nhân trở thành vi phạm của tập thể”, ông Thái nhấn mạnh.

Bước sang năm 2026, Bắc Ninh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực và giải pháp đột phá quan trọng hàng đầu. Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống nhân dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bắc Ninh triển khai đồng bộ ba đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển kết cấu hạ tầng. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở.

Bắc Ninh triển khai đồng bộ ba đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Về nguồn nhân lực, Bắc Ninh chú trọng đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực dịch vụ, chuyển đổi số, công nghệ cao, công nghệ mới và công nghiệp hỗ trợ chủ lực.

Trong lĩnh vực hạ tầng, tỉnh Bắc Ninh ưu tiên nguồn lực, tập trung cao độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối; đường Vành đai 4, Vành đai 5; đường tỉnh 293; cầu Kênh Vàng, cầu Vân Hà, cầu Hà Bắc 1 và tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh xây dựng kịch bản điều hành tăng trưởng theo tháng, quý và cả năm 2026; giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng xã, phường và ngành, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ quý I/2026. Việc giao chỉ tiêu phải gắn với yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương và những vấn đề thực tiễn đặt ra tại từng địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh Bắc Ninh tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực khó, phức tạp, nhạy cảm như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường; đồng thời tăng tốc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Đề án 204 của Ban Bí thư, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.