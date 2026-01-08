Ban Thường vụ Tỉnh Bắc Ninh kỷ luật 2 đảng viên

TPO - Năm 2025, qua kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh kỷ luật 2 đảng viên; cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 134 đảng viên.

Chiều 8/1, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, thi đua khen thưởng năm 2025. Theo Tỉnh ủy Bắc Ninh, năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh kiểm tra 1 tổ chức đảng, 4 đảng viên; giám sát 13 tổ chức đảng và 21 đảng viên. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh kỷ luật 2 đảng viên.

Cấp ủy các cấp và chi bộ trong tỉnh Bắc Ninh kiểm tra 284 tổ chức đảng, hơn 2.800 đảng viên; giám sát chuyên đề 250 tổ chức đảng, trên 2.600 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 134 đảng viên.

Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy giám sát kê khai tài sản, thu nhập của 10 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, UBKT cấp huyện giám sát 14 cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý, qua đó chấn chỉnh việc kê khai, giải trình biến động tài sản, thu nhập không đúng quy định.

Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh tăng cường nắm tình hình, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, nhất là tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo năm 2025.

Ngay sau khi được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, Ban Chỉ đạo đã đưa 4 vụ án, 2 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý. Đến nay, 1 vụ án đã xét xử sơ thẩm; 1 vụ án đã đình chỉ xét xử phúc thẩm; 1 vụ án Toà án nhân dân Tối cao thụ lý xét xử phúc thẩm; 1 vụ án đang trong giai đoạn điều tra; 2 vụ việc đang tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin.

Đối với 1 vụ án và 7 vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương giao cho tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo xử lý trong 3 kết luận kiểm tra, giám sát; đến nay, 1 vụ án đã xét xử sơ thẩm, 7 vụ việc đang được các cơ quan tiếp tục giải quyết theo quy định.

Cũng theo Tỉnh ủy Bắc Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết 23 vụ việc khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương và phối hợp theo dõi, đôn đốc việc giải quyết 5 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.