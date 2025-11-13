Trong nhiệm kỳ, Cần Thơ kỷ luật 51 tổ chức Đảng và 1.663 đảng viên vi phạm

TPO - Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Phòng, chống tham nhũng là quá trình kiên trì, liên tục, không có điểm dừng, đồng thời là thước đo minh bạch, hiệu quả và năng lực của bộ máy chính quyền, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố.

Ngày 13/11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Hà Bảo Huy - Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ, cho biết, nhiệm kỳ qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả tích cực.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời ban hành và cụ thể hóa nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội đều xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục về liêm chính, đạo đức công vụ được đẩy mạnh và lan tỏa sâu rộng.

Theo ông Huy, nhiệm kỳ vừa qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng tại TP. Cần Thơ được thực hiện thường xuyên, quyết liệt. Các cấp ủy đã kiểm tra 6.481 tổ chức và 18.394 đảng viên, tiến hành kiểm tra đối với 177 tổ chức và 1.599 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Về giám sát chuyên đề, thành phố đã giám sát 5.093 tổ chức và 4.367 đảng viên, thi hành kỷ luật 51 tổ chức Đảng và 1.663 đảng viên vi phạm.

Ngành thanh tra Thành phố cũng chuyển 34 vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan chức năng thu hồi, xử lý tài sản, vật chứng với tổng giá trị 53,8 tỷ đồng, cùng 40.000 USD, 2 lượng vàng, 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 xe mô tô, tạm giữ sổ tiết kiệm 300 triệu đồng và phong tỏa 1 tài khoản trị giá 70 triệu đồng...

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh: “Hội nghị này đặc biệt quan trọng, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ TP. Cần Thơ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực".

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không làm chậm sự phát triển của thành phố. Ngược lại, thực hiện tốt công tác này sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững, minh bạch và công khai hơn. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân đều theo dõi sát sao, xem đây là thước đo năng lực và sự trong sáng của bộ máy chính quyền trong triển khai các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để TP. Cần Thơ phát triển trong bối cảnh mới.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích tồn tại, hạn chế, đề xuất bài học kinh nghiệm và phương hướng nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng đánh giá, nhiệm kỳ qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là quá trình đấu tranh kiên trì, liên tục, không có điểm dừng.

"Sau hội nghị hôm nay, mỗi đồng chí cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, tận dụng trí tuệ và tâm huyết, để góp phần tạo những chuyển biến thực chất trên mặt trận công tác Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, với ý chí quyết tâm cao và sự đồng lòng của toàn hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của TP. Cần Thơ sẽ ngày càng hiệu quả, thực chất, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố", ông Tùng nhấn mạnh.