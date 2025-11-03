Cần tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

TPO - TS Nguyễn Tiến Dĩnh – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ bày tỏ đồng tình với dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đóng vai trò then chốt; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường kiểm soát quyền lực cần tiếp tục được đẩy mạnh để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhiệm kỳ XII, XIII, chúng ta đã làm rất mạnh, bởi đây được xác định là 1 trong 4 nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Giặc nội xâm rất nguy hiểm, không những làm mất cán bộ, ảnh hưởng đến vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, mà còn làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng. Vì thế, đây là nhiệm vụ rất quan trọng.

Trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, một trong những nội dung trọng tâm, là tiếp tục xây dựng, củng cố Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Trong kỷ nguyên vươn mình, điều đó rất quan trọng, Đảng phải thực sự trong sạch, vững mạnh, thể hiện được năng lực lãnh đạo, cầm quyền, lãnh đạo cả hệ thống chính trị, toàn dân ta phát triển kinh tế - xã hội để đưa đất nước phát triển bứt phá.

Chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, hướng đến hoàn thành 2 mục tiêu 100 năm. Đây là những mục tiêu rất cao, vì thế, phải có sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng, toàn dân.

TS Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: PV.



Trong nhiệm kỳ mới, chúng ta xác định sẽ xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính; xác định đây là nội dung trung tâm của mô hình phát triển đất nước; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khai thác hiệu quả lợi thế của hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong bối cảnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đóng vai trò then chốt; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường kiểm soát quyền lực cần tiếp tục được đẩy mạnh để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Từ đó, sẽ nâng cao năng lực quản trị phát triển quốc gia và điều hành hoạt động của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, tạo nền tảng giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cũng như bảo đảm đồng thuận, đồng bộ, thống nhất trong hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược phát triển đất nước.

Vừa qua, chúng ta đã sáp nhập các tỉnh, thành phố; thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bố trí bí thư tỉnh ủy không phải là người địa phương, rồi sắp tới mở rộng ra một số chức danh khác như chủ tịch UBND tỉnh, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh cũng không phải người địa phương. Điều này góp phần rất lớn vào công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố, bố trí đội ngũ cán bộ sát với yêu cầu, nhiệm vụ mới để toàn Đảng, toàn dân vững bước vào nhiệm kỳ mới. Khi các cán bộ giữ vai trò lãnh đạo địa phương không có sự ràng buộc bởi các mối quan hệ, họ sẽ khách quan hơn, trung thực hơn trong việc đưa ra các quyết định, quyết sách.

Chúng ta cũng đã mở rộng về công tác phòng chống lãng phí, xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ.