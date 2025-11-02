Hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới

TPO - GS.TS Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh, tổng kết 40 năm đổi mới, là xây dựng, hình thành và dần dần chúng ta đã hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương vừa tổ chức Hội thảo khoa học đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Thành tựu đạt được là vĩ đại, có tính lịch sử

Trình bày tham luận: “40 năm đổi mới và kết quả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng” tại hội thảo, GS.TS Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cho biết: Báo cáo về 40 năm đổi mới chia ra 6 nhóm vấn đề tổng kết, gồm: những vấn đề chung, những vấn đề lý luận chính trị; những vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, con người; quốc phòng an ninh; đối ngoại; xây dựng đảng, chính quyền nhà nước.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn. Ảnh: T.V.



Theo ông Tấn, các nhóm vấn đề này đều do các Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách, huy động lực lượng tham gia của hầu hết các trường đại học, viện nghiên cứu lớn, các tỉnh, thành phố, các cơ quan chuyên môn, với quá trình nghiên cứu, khảo sát, hội thảo nghiêm túc, khoa học.

Ông Tấn thông tin, đến cuối năm 2024, quá trình tổng kết cơ bản đã xong; tuy nhiên, để tổng kết 40 năm đổi mới, thì phải đến hết năm 2025.

“Cho nên, toàn bộ những gì chúng ta hoạt động trong năm 2025 cho đến trước Đại hội XIV đều thuộc phạm vi của 40 năm đổi mới”, ông Tấn nêu thêm, và nhấn mạnh, một loạt tư liệu, số liệu, vấn đề của năm 2025 đã được cập nhật trong báo cáo.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn lưu ý, quá trình 40 năm đổi mới, kéo dài từ 1986 đến Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt của thế giới và trong nước: sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống chủ nghĩa xã hội; khủng hoảng tài chính thế giới; đại dịch COVID-19…

“Việc làm rõ bối cảnh để nhận thức rõ hơn sự sáng tạo, ý chí quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ để chúng ta vượt qua thách thức”, ông Tấn nói.

Vấn đề thứ hai ông Tấn đề cập, là những kết quả đạt được của 40 năm đổi mới “mang tính lịch sử”: về kinh tế, xã hội, con người, về vị thế của đất nước trên trường quốc tế, về cải thiện, nâng cao căn bản đời sống của nhân dân.

Nhấn mạnh rằng, những kết quả đạt được của 40 năm đổi mới cũng là một cách “để phản bác lại những luận điệu tuyên truyền thù địch với chế độ”, ông Tấn thêm một lần khẳng định: Những thứ chúng ta trải qua, từ trong khó khăn, gian khổ, chiến tranh, cho đến hôm nay, thành tựu đạt được là vĩ đại, có tính lịch sử.

Hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới

Một vấn đề quan trọng nữa của tổng kết 40 năm đổi mới, theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, là xây dựng, hình thành và dần dần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới. Lý luận về đường lối đổi mới này, theo ông Tấn, là kết quả của quá trình đấu tranh tư tưởng về nhận thức: đấu tranh để chúng ta trung thành với Chủ nghĩa Mác Lê-nin; đấu tranh để trung thành với đường lối đi theo con đường xã hội chủ nghĩa… Từ đó, chúng ta nhận ra nội dung của công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì; hình dung xã hội chủ nghĩa là gì và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ra sao…

“Có thể nói là quá trình ấy mang lại những nhận thức mang tính cách mạng của chúng ta trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Ví dụ như phát triển kinh tế, từ chỗ kinh tế một thành phần bây giờ phát triển nền kinh tế đa thành phần…”, ông Tấn nêu.

Tại hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn – Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, qua tổng kết thành tựu 40 năm đổi mới, cho phép chúng ta bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến phát triển, định dạng mô hình phát triển tổng thể, phân tích đánh giá đến từng lĩnh vực.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn. Ảnh: T.V.



Ví dụ, trước đây phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, nay đã bổ sung thêm về nội dung bảo vệ môi trường… Qua tổng kết, cũng cho thấy thay đổi về quan hệ tiếp cận, như xác định quốc phòng an ninh cùng với đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Thực tiễn hiện nay cho thấy, lực lượng quân đội, công an thực hiện nhiệm vụ đối ngoại rất nhiều, từ “sử dụng sức mạnh cứng” sang “phát huy sức mạnh mềm”.

Ông Huấn cũng nêu, trong báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới đã nêu rõ về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy trong năm 2025.

Theo ông Huấn, các ý kiến tại hội thảo đánh giá rất cao các bài học kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ này. Đầu tiên là về “bài học về ý chí chính trị, quyết tâm chính trị” đối với những vấn đề đã chín, đã rõ.

