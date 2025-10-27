Tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả các kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu, tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp; xây dựng mô hình tổ chức thật sự tinh gọn, thật sự “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ tiến độ, thời gian hoàn thành”...

Sáng 27/10, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Giảm khoảng 2.098 chức danh lãnh đạo, quản lý

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, nhất là từ tháng 10/2024 đến nay, Đảng ủy đã triển khai và đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện.

Trong đó, về đầu mối tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị (cả đơn vị sự nghiệp và cả theo ngành dọc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao): Giảm 110 đơn vị cấp vụ và tương đương; giảm 440 đơn vị cấp phòng; giảm 35 đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tinh gọn, bỏ tầng nấc trung gian, hợp nhất các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, giảm trùng lặp và tăng cường phối hợp trong quản lý, điều hành. Các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ đã cơ bản hoàn thiện mô hình tổ chức tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, phát huy hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Về đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp, đã giảm khoảng 2.098 chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng tới cấp vụ, cục, tổng cục. Việc giảm chủ yếu tập trung vào các chức danh phó vụ trưởng và tương đương, trưởng, phó phòng, qua đó tinh gọn tầng nấc trung gian, khắc phục tình trạng nhiều cấp phó.

Đơn vị có số giảm cao nhất là Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Các cơ quan khác như Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật... cũng đã chủ động cắt giảm số lượng cấp phó, bỏ cấp “hàm phó vụ trưởng”, hợp nhất đầu mối lãnh đạo đơn vị, góp phần làm cho bộ máy lãnh đạo tinh gọn, hiệu lực hơn.

Về tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Long Hải cho biết, đại hội các đảng bộ trực thuộc được tiến hành bảo đảm đầy đủ nội dung, đúng nguyên tắc, quy trình, an toàn, tiết kiệm, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Khẩn trương hoàn thành Đề án vị trí việc làm

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, Đảng bộ đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao, phương pháp tổ chức khoa học với tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện các chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Các cấp ủy đã tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nội dung của nghị quyết. Tổ chức, bộ máy trong các cơ quan cơ bản được tinh gọn, có bước đổi mới rất căn bản, hoạt động thông suốt, hiệu quả và khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lặp, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, điều hành.

"Đảng bộ đã phát huy vai trò trung tâm trong tham mưu chiến lược, nêu gương, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và đã thể hiện được tinh thần gương mẫu đi đầu, dám nghĩ, dám tham mưu, đề xuất và dám chịu trách nhiệm", Thường trực Ban Bí thư nói.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Đảng ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội đúng quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực và hiệu quả. Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I đã được tổ chức trang trọng, chu đáo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ tập trung tiếp tục thực hiện tốt một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp; xây dựng mô hình tổ chức thật sự tinh gọn, thật sự “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ tiến độ, thời gian hoàn thành”; phải khẩn trương hoàn thành Đề án vị trí việc làm, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo kế thừa và phát triển.