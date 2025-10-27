Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiếp tục chương trình kỳ họp, từ ngày 27/10, Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ hai, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Theo chương trình kỳ họp, trong ngày hôm nay (27/10), Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình ba dự án: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Các dự thảo Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, sẽ được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến sau đó.

2610qh.jpg
Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Ảnh: Như Ý

Chiều cùng ngày, sau khi Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp.

Trong cả ngày 28/10, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”. Cuối phiên thảo luận, thành viên Chính phủ có liên quan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế; các báo cáo đề xuất để xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật. Cuối phiên họp, thành viên Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Phiên làm việc sẽ được truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự cũng sẽ được Chính phủ trình Quốc hội vào ngày 31/10.

Các dự án luật này sẽ được Quốc hội thảo luận ở tổ trong ngày làm việc cuối cùng của tuần thứ 2 này.

Luân Dũng
#bộ máy nhà nước #quốc hội #sắp xếp tổ chức #pháp luật #phát triển kinh tế #an ninh #luật sửa đổi #kỳ họp thứ 10 #kinh tế #xã hội #an ninh mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục