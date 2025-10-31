Tinh thần Văn kiện Đại hội XIV 'không còn là tư duy đi sau, bắt kịp mà là bứt phá, vượt lên'

TPO - “Tinh thần của Văn kiện Đại hội XIV là rất mới. Đó không chỉ là tăng trưởng mà là đột phá phát triển. Đó không còn là tư duy đi sau bắt kịp mà là tư duy bứt phá vượt lên”, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nêu.

Sáng 31/10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học đóng góp ý kiến cho dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, trình bày tham luận: Định hướng phát triển và những quyết sách chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: T.V.



Ông Hùng mở đầu tham luận bằng chi tiết trong phim Mưa đỏ, rằng chiến sĩ Cường hẹn với O Hồng – cô lái đò chở bộ đội qua sông Thạch Hãn rằng: đến ngày chiến thắng anh sẽ đưa em ra Hà Nội ra mắt mẹ.

“Câu nói ấy cũng như bao lời ước hẹn trong thời chiến, khiến chúng ta nhận ra rằng, những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, trân quý nhất đều được gửi gắm vào ngày chiến thắng. Tất cả dân tộc chúng ta đều có một niềm tin sắt son vào ngày chiến thắng”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, niềm tin đó đã tạo ra sức mạnh tinh thần rất to lớn. “Tôi nghĩ rằng, đó cũng là giá trị chúng ta cần tiếp nối trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng cũng hình tượng hoá, rằng hiện có 2 chiếc đồng hồ đếm ngược, một chiếc còn 1.556 ngày nữa là đến thời khắc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; một chiếc còn 7.246 ngày nữa đến thời khắc kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước CHXHCN Việt Nam).

“Tôi nghĩ hai chiếc đồng hồ đó là tượng trưng cho hai mục tiêu 100 năm. Hai cột mốc lịch sử kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm, khát vọng và niềm tin để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hùng cường và thịnh vượng”, ông Hùng nói.

Từ đó, ông Hùng thông tin, khi nói về các mục tiêu phát triển, cũng có một số người e ngại rằng, việc đặt hai mục tiêu như vậy có quá cao hay không. Khi làm việc với Tổ biên tập văn kiện, Tổng Bí thư cũng đặt ra câu hỏi, mục tiêu đặt ra như vậy có làm được hay không, nếu không thể thực hiện được thì phải sửa, còn nếu đã quyết tâm thì phải làm và làm cho bằng được.

“Chúng tôi nghĩ rằng sự chỉ đạo đó của Tổng Bí thư Tô Lâm chính là điểm mấu chốt, điểm đột phá và mang tính quyết định của Đại hội Đảng lần này. Tức là đã đặt mục tiêu ra phải quyết tâm hoàn thành cho bằng được”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, chúng ta đã thấy rõ mục tiêu, thời gian thực hiện, điều quan trọng là niềm tin và khát vọng. “Tôi suy nghĩ và chắc hẳn nhiều người, toàn dân chúng ta cũng suy nghĩ, rằng không có lẽ gì, một dân tộc đã làm nên chiến thắng vĩ đại lại không thể lập kỳ tích phát triển”, ông Hùng đặt vấn đề.

Cho rằng, để thực hiện điều đó là “không dễ dàng gì”, ông Hùng nhấn mạnh, Việt Nam mất 40 năm để chuyển từ một quốc gia nghèo khó, lạc hậu, kém phát triển, thu nhập thấp lên quốc gia có thu nhập trung bình cao (theo WB).

“Dự kiến 2025, chúng ta có mức bình quân đầu người khoảng 5.000USD. Chúng ta chỉ có 20 năm (đến 2045 – PV) để trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Thời gian chỉ bằng một nửa (40 năm đổi mới – PV), nhưng nếu nói không quá, thì nhiệm vụ khó gấp đôi. Chúng ta đều biết quy luật, khi leo núi, lên càng cao thì tốc độ càng chậm dần, và nhất là chúng ta đã hái những quả ngọt dễ hái ở dưới cành thấp”, ông Hùng phân tích thêm.

Ông Hùng nhấn mạnh, trong dự thảo báo cáo chính trị nhận định nguy cơ bao trùm là nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Ông Hùng cảnh báo rằng, trước khi có nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, thách thức rất lớn hiện hữu là bẫy tư duy trung bình: làm việc gì cũng đều đều, bình bình, có làm nhưng kết quả không được bao nhiêu.

Thứ hai, dự thảo báo cáo chính trị cũng nhận định, bối cảnh quốc tế, khu vực thay đổi nhanh, có nhiều bất ổn, bất định, diễn biến phức tạp, khó dự báo; nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh rằng thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong khoảng không gian bất định và khó dự báo đó, sự bùng nổ công nghệ và mang lại một tư duy phát triển mới.

Nêu ví dụ về sự tăng trưởng vượt bậc của công ty Nvidia, từ 5/2023 ở mức 1.000 tỷ USD; tháng 3/2024 đạt 2.000 tỷ USD; đến tháng 6/2024 đạt 3.000 tỷ USD; tháng 7/2025 đạt 4.000 tỷ USD và hiện đã đạt gần 5.000 tỷ USD, ông Hùng cho rằng, không thể so sánh giá trị tăng trưởng của một công ty với tốc độ tăng trưởng của một nền kinh tế, nhưng qua đó, cho thấy “sự phát triển phi tuyến tính”.

“Tinh thần của Văn kiện Đại hội XIV là rất mới. Đó không chỉ là tăng trưởng mà là đột phá phát triển. Đó không còn là tư duy đi sau bắt kịp mà là tư duy bứt phá vượt lên”, ông Hùng nhấn mạnh.

Theo ông Hùng, tinh thần này đã được thể hiện trong các quyết sách chiến lược được triển khai ngay trước thềm đại hội, thể hiện rõ trong các định hướng, các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị: như về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới, đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…