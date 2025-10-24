Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đại hội XIV của Đảng dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026, diễn ra trong 7 ngày

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo thông tin từ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 19 đến ngày 25/1/2026.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa có văn bản số 31-HD/BTGDVTW Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

tienphong-810hoinghi.jpg
Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII. Ảnh: PV.

Hướng dẫn nêu, cần tuyên truyền, nêu bật 4 nhóm nội dung trọng tâm đã được Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII thảo luận, cho ý kiến sâu sắc, toàn diện và thống nhất cao. Khẳng định đây là những nội dung có ý nghĩa chiến lược, định hướng lâu dài, trực tiếp phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thúc đẩy quá trình tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Liên quan công tác nhân sự đại hội, hướng dẫn nêu, căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện, thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV (tái cử và tham gia lần đầu).

Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV theo quy định.

"Đây là công việc “đặc biệt hệ trọng”, “then chốt của then chốt”, là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, hướng dẫn nêu.

Về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XIV của Đảng, theo hướng dẫn: Đại hội XIV dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện, gồm 4 báo cáo: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đại hội thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV theo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Trường Phong
