Xã hội

Google News

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ còn 14 đơn vị sự nghiệp

Nguyễn Hoài
TPO - Sau khi sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, Bộ Khoa học và Công nghệ còn 14 đơn vị, giảm 9 đơn vị so với trước khi sáp nhập hai Bộ Khoa học và Công nghệ - Thông tin và Truyền thông.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 37/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ sau sắp xếp bao gồm Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

Ba cơ quan Quỹ của Bộ gồm Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.

Ban Trung tâm của Bộ gồm Trung tâm Internet Việt Nam, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Trung tâm truyền thông khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ còn hai đơn vị đào tạo là Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông và Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông.

Bộ Khoa học và Công nghệ hiện có 14 đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định cũng cho phép Viện Ứng dụng công nghệ tiếp tục hoạt động cho đến khi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ.

Trước khi sáp nhập, Bộ Khoa học và Công nghệ cũ có 17 đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Thông tin và Truyền thông có 6 đơn vị sự nghiệp công lập.

Nguyễn Hoài
#Bộ Khoa học và Công nghệ #đơn vị sự nghiệp công lập #viện nghiên cứu #trường đại học #sắp xếp sáp nhập

