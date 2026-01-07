Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Thống đốc Ngân hàng bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng

Ngọc Mai
TPO - Ngày 7/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Thống đốc về công tác cán bộ đối với Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Quyền Cục trưởng Cục II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng, kể từ ngày 5/1/2026.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Hoàng Giáp.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thống nhất với sự tín nhiệm cao dành cho bà Nguyễn Thị Thu Hương.

Phó Thống đốc đề nghị tân Cục trưởng tiếp tục phát huy kinh nghiệm chuyên môn, năng lực quản lý, cùng tập thể đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong bối cảnh ngành ngân hàng đang tập trung bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng và ổn định thị trường tiền tệ.

Phó Thống đốc cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng trong việc theo dõi, giám sát hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, kịp thời nhận diện rủi ro, góp phần giữ vững an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hương bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đồng thời ghi nhận sự ủng hộ, đồng hành của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức trong Cục.

Trên cương vị mới, bà Hương khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các chỉ đạo của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp nội bộ, xây dựng tập thể Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng đoàn kết, chuyên nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngọc Mai
