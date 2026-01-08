Chứng khoán bất ngờ đảo chiều, giảm mạnh

TPO - Phiên giao dịch hôm nay (8/1) đưa nhà đầu tư qua nhiều cung bậc cảm xúc, khi VN-Index lập đỉnh lịch sử mới rồi bất ngờ quay đầu giảm sâu vào cuối phiên.

Tâm lý hưng phấn trong hầu hết thời gian giao dịch nhanh chóng nhường chỗ cho áp lực chốt lời mạnh.

Ngay từ đầu phiên, dòng tiền nhập cuộc dồn dập, đẩy hàng loạt cổ phiếu trụ như GAS, VCB, BID, PLX… đồng loạt bứt phá, nhiều mã có thời điểm tăng trần. Lực kéo mạnh giúp VN-Index tăng vọt, hướng đến vùng 1.890 điểm- mốc cao nhất trong lịch sử thị trường. Sắc xanh lan tỏa rộng khắp.

Tuy nhiên, diễn biến đảo chiều diễn ra nhanh và mạnh trong phiên chiều. Áp lực chốt lời gia tăng trên diện rộng, trong đó tâm điểm là nhóm cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn. Đáng chú ý, bộ ba cổ phiếu họ Vingroup bất ngờ chịu lực bán quyết liệt. VHM và VRE bị xả mạnh về mức giá sàn, trong khi VIC cũng không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh, đánh mất vai trò nâng đỡ thị trường.

VHM, VRE giảm sàn.

Cú giảm sâu của nhóm Vingroup đã kéo theo đà lao dốc của toàn bộ nhóm bất động sản, qua đó lấy đi hàng chục điểm của VN-Index chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều cổ phiếu cùng ngành tiếp tục chìm trong sắc đỏ, khiến thị trường nhanh chóng mất mốc tham chiếu và chuyển sang trạng thái tiêu cực.

Trong bức tranh rung lắc mạnh, nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ chính, giúp kìm hãm phần nào đà giảm của thị trường. Nổi bật nhất là VCB khi tăng kịch trần, trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index trong phiên. Các mã khác như BID, CTG vẫn giữ được sắc xanh, dù biên độ tăng đã thu hẹp đáng kể so với đầu ngày.

Bên cạnh ngân hàng, nhóm dầu khí và năng lượng cũng duy trì diễn biến tích cực. GAS, BSR, PVD, PVT hay POW tiếp tục giữ đà tăng, góp phần cân bằng lại tâm lý thị trường trong bối cảnh nhóm bất động sản chịu áp lực điều chỉnh mạnh.

Dù chỉ số giảm điểm, độ rộng thị trường vẫn cho thấy sự phân hóa rõ nét khi số mã tăng và giảm không quá chênh lệch. Điều này phản ánh dòng tiền đang rút khỏi các cổ phiếu trụ bị chốt lời mạnh, đồng thời luân chuyển sang những nhóm ngành khác.

Kết phiên, VN-Index giảm 6,02 điểm (0,32%) xuống 1.855,5 điểm. HNX-Index giảm 0,30 điểm (0,12%) xuống 249,10 điểm. UPCoM-Index tăng 0,55 điểm (0,45%) lên 121,59 điểm. Thanh khoản tăng trước áp lực bán mạnh về cuối phiên, giá trị giao dịch HoSE hơn 38.620 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng hơn 500 tỷ đồng, tập trung vào VIC, SHB, TCX, VCB, GAS…