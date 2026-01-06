Lộ diện loạt thương vụ bán cổ phiếu nghìn tỷ

Công ty TNHH SSJ Consulting (Việt Nam) đăng ký bán hơn 19,6 triệu cổ phiếu GMD của Công ty CP Gemadept (mã chứng khoán: GMD), tương ứng 4,62% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9-30/1, thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Với thị giá GMD quanh mốc 60.000 đồng/cổ phiếu, giá trị thương vụ ước gần 1.200 tỷ đồng. Nếu giao dịch thành công, SSJ Consulting sẽ khép lại hành trình đầu tư kéo dài hơn 6 năm với mức sinh lời đáng mơ ước.

Qua 6 năm đầu tư, SSJ Consulting có thể thu về khoảng 2.000 tỷ đồng từ GMD, chưa tính cổ tức.

Tháng 12/2025, SSJ Consulting đã bán 10 triệu cổ phiếu GMD theo phương thức thỏa thuận, hạ tỷ lệ sở hữu từ 6,96% xuống 4.62% vốn điều lệ. Mức giá chuyển nhượng bình quân cũng quanh 60.000 đồng/cổ phiếu, giúp SSJ Consulting thu về khoảng 600 tỷ đồng.

Năm ngoái, SSJ Consulting bán toàn bộ gần 30 triệu quyền mua trong đợt phát hành thêm của GMD với tỷ lệ 3:1, thay vì thực hiện mua thêm gần 9,9 triệu cổ phiếu mới dù giá chào bán chỉ ở mức 29.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với thị giá trên 60.000 đồng/cổ phiếu ở thời điểm đó. Việc bán gần 30 triệu quyền mua giúp SSJ Consulting thu về hơn 158 tỷ đồng.

Vào năm 2019, SSJ Consulting chi khoảng 800 tỷ đồng để mua cổ phần GMD và trở thành cổ đông lớn. Tổng lượng nắm giữ khi đó là gần 29,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 10% vốn điều lệ. Qua 6 năm, SSJ Consulting có thể thu về khoảng 2.000 tỷ đồng. So với vốn đầu tư ban đầu, giá trị thu về gấp gần 2,5 lần, chưa kể cổ tức tiền mặt trong 6 năm qua, khoảng 329 tỷ đồng.

Unicap bán xong 15 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

Công ty CP Unicap thông báo vừa chuyển nhượng 15 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB). Sau giao dịch, Unicap giảm tỷ lệ sở hữu tại VIB xuống còn 2,96% vốn điều lệ, tương ứng gần 101 triệu cổ phiếu VIB. Ước tính, Unicap có thể thu về khoảng 268 tỷ đồng từ thương vụ này.

Ở chiều ngược lại, bà Đỗ Xuân Hà, em gái của ông Đỗ Xuân Hoàng - thành viên Hội đồng quản trị VIB - chỉ mua được 3 triệu cổ phiếu VIB trong tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký, nâng tỷ lệ sở hữu lên 10,26 triệu cổ phiếu. Ước tính, bà Đỗ Xuân Hà đã chi hơn 54 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu trên. Lý do không hoàn tất giao dịch do điều kiện thị trường không phù hợp.

Trong khi đó, ông Đỗ Xuân Thụ - cha của ông Đỗ Xuân Hoàng - chỉ bán được hơn 8,39 triệu cổ phiếu trong tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký bán, giảm tỷ lệ sở hữu tại VIB xuống còn hơn 1% vốn điều lệ, tương ứng hơn 34 triệu cổ phiếu. Ước tính, ông Đỗ Xuân Thụ thu về khoảng 152 tỷ đồng. Lý do không hoàn tất giao dịch do điều kiện thị trường không phù hợp.

Công ty TNHH Quỹ đầu tư Mai Đức Hùng hoàn tất mua 5,15 triệu cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn MGROUP (mã chứng khoán: MGR), tương ứng 25,77% vốn. Đơn vị này do ông Mai Đức Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị MGR đứng đầu.

FSN Asia Private Limited đăng ký bán gần 6,2 triệu cổ phiếu của ADG.

Cùng thời điểm, Tổng Giám đốc MGR Mai Đức Hoàn - anh trai của ông Hùng, cũng mua 240.000 cổ phiếu MGR để nâng sở hữu lên 1,2% vốn điều lệ. Ở chiều bán ra, thành viên Hội đồng quản trị Mai Nam Chương bán 5,39 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 3% vốn điều lệ.

FSN Asia Private Limited - cổ đông lớn lớn thứ 2 của Công ty CP Clever Group (mã chứng khoán: ADG) đăng ký bán gần 6,2 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 8/1 - 6/2, nhằm chuyển hướng nguồn lực cho việc khám phá các cơ hội kinh doanh mới. Nếu giao dịch diễn ra thành công, tỷ lệ sở hữu của FSN Asia sẽ giảm xuống còn 4,68% vốn điều lệ. Ước tính, thương vụ có giá trị hơn 53 tỷ đồng.

Công ty CP Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán: DBT) đã thông qua giao dịch bán toàn bộ 3,47 triệu cổ phiếu (tương đương 19,06% vốn điều lệ) đang nắm giữ tại Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha (mã chứng khoán: CDP) trong thời gian từ 6/1 - 4/2.

DBT cho biết lý do giao dịch nhằm cơ cấu lại tài sản. Nếu giao dịch thành công, DBT sẽ không còn là cổ đông của CDP. Ước tính, DBT có thể thu về hơn 42 tỷ đồng từ thương vụ này.