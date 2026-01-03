Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Loạt cổ phiếu tên tuổi sắp 'chuyển nhà'

Duy Quang
TPO - Cổ phiếu của KienlongBank, Vietbank, Thuỷ điện Gia Lai, Đầu tư và xây lắp Trường Sơn sắp được “chuyển nhà” từ sàn Upcom sang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM.

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa chấp thuận niêm yết hơn 47 triệu cổ phiếu Công ty CP Thuỷ điện Gia Lai (mã chứng khoán: GHC) trên sàn HoSE. Tại ngày 31/12, cổ phiếu GHC đang giao dịch trên Upcom với thị giá 29.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá GHC khoảng 1.287 tỷ đồng.

3.jpg
Tại ngày 31/12, cổ phiếu GHC đang giao dịch trên Upcom với thị giá 29.100 đồng/cổ phiếu.

Thủy điện Gia Lai có tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Gia Lai, được thành lập ngày 14/3/2002 với sự góp vốn giữa Công ty Điện lực 3 và Công ty điện Gia Lai, khi mỗi đơn vị góp vốn 50-50. Ngày 26/4/2011, cổ phiếu của công ty được giao dịch trên Upcom với mã chứng khoán là GHC.

Tính đến cuối 2024, Thủy điện Gia Lai đang sở hữu hai dự án thủy điện với công suất 28,2 MW (thuỷ điện H’Chan vận hành năm 2006, công suất 12 MW và thuỷ điện H’Mun với công suất 16,2 MW, vận hành năm 2010), 2 dự án điện gió với công 80 MW vận hành năm 2021, dự án điện mặt trời và điện mặt trời áp mái với tổng công suất 51,6 MWP vận hành thương mại năm 2019.

Tại ngày 30/9/2025, GHC đang có các cổ đông là Công ty CP Điện Gia Lai (mã chứng khoán: GEG) sở hữu 62,53% vốn, Tổng công ty Điện lực Miền Trung sở hữu 2,83% vốn, còn lại 34,63% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - mã chứng khoán: KLB) vừa thông báo, ngày 7/1 sẽ hủy đăng ký giao dịch trên Upcom. Theo đó, toàn bộ hơn 582 triệu cổ phiếu KLB sẽ giao dịch ngày cuối cùng trên Upcom vào 6/1 và ngày hủy đăng ký giao dịch là 7/1.

Trước đó, HoSE đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 365 triệu cổ phiếu KLB và tháng 9/2025. KLB cũng thực hiện chia cổ tức với tỷ lệ 60% bằng cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 5.821 tỷ đồng.

Đến ngày 18/12/2025, HoSE đã có quyết định chấp thuận niêm yết hơn 582 triệu cổ phiếu KLB, tương ứng tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá hơn 5.821 tỷ đồng. Cổ phiếu KLB giao dịch trên Upcom từ cuối tháng 6/2017.

Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (mã chứng khoán: TSA) sẽ đưa hơn 40 triệu cổ phiếu giao dịch trên HoSE vào ngày 7/1, với giá tham chiếu 13.800 đồng/cổ phiếu. Ước tính, vốn hóa của TSA ngày chào sàn khoảng 557 tỷ đồng. Như vậy, TSA là cổ phiếu xông đất HoSE năm 2026.

5.jpg
Cổ phiếu VBB sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết để giao dịch trên HoSE chậm nhất trong quý I/2026.

Trước đó, ngày 25/12, cổ phiếu TSA đã có phiên giao dịch cuối cùng trên Upcom và đóng cửa tại mức giá 14.000 đồng/cổ phiếu. Xây lắp Trường Sơn được thành lập ngày 29/8/2002 với vốn điều lệ ban đầu 1,2 tỷ đồng và liên tục tăng vốn lên hơn 404 tỷ đồng, gấp 336 lần so với thời điểm thành lập.

Đáng chú ý, trước khi đưa cổ phiếu lên Upcom, ông Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị TSA - đã bán ra 75% vốn, giảm tỷ lệ sở hữu từ 95% xuống còn 20% vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã chứng khoán: VBB) vừa tăng vốn điều lệ lên 10.769 tỷ đồng, sau đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng hoàn tất vào tháng 12/2025. Theo đó, VBB đã phân phối thành công 255.865.414 cổ phiếu cho cổ đông.

Cùng với việc tăng vốn, Vietbank đang triển khai các bước chuẩn bị cho kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu VBB sang HoSE. Theo lộ trình dự kiến, cổ phiếu VBB sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết để giao dịch trên HoSE chậm nhất trong quý I/2026.

Duy Quang
