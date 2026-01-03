Giá vàng SJC thấp nhất hơn 1 tháng qua

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng nay (3/1), giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 152,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn. Đây là mức thấp nhất hơn 1 tháng qua của vàng SJC.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Đây là mức thấp nhất trong hơn 1 tháng qua của giá vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC thấp hơn vàng nhẫn.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn có sự cách biệt đáng kể với vàng miếng. Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 152 - 155 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng miếng 2,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 152,8 - 154 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng miếng 1,2 triệu đồng/lượng bán ra...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.332 USD/ounce, giảm 17 USD so với sáng qua.

Giá bạc thỏi, bạc miếng lại quay đầu giảm nhẹ. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá mặt hàng này tại 2,73 - 2,83 triệu/lượng; 75,2 triệu đồng/kg, giảm 200.000 đồng/kg so với sáng qua.

Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá bạc thỏi lên mức 73 - 75,2 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.121 đồng/USD, đứng im so với sáng qua. Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.077 - 26.377 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.620 - 26.670 đồng/USD (mua - bán).

