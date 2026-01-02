Người 'ôm' vàng lỗ lớn

TPO - Sáng nay (2/1), giá vàng miếng SJC ở mức 152,8 triệu đồng/lượng. Như vậy người mua vàng “đu đỉnh” cách đây 6 ngày, bán ra hôm nay lỗ 8,9 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua. Tuy nhiên, so với giá vàng miếng SJC vùng đỉnh lên tới 159,7 triệu đồng/lượng vào ngày 28/12 vừa qua, giá vàng giảm 6,9 triệu đồng/lượng.

Như vậy, người mua vàng “đu đỉnh” cách đây 6 ngày bán ra hôm nay lỗ 8,9 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC giảm mạnh hơn vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn cũng đứng im so với sáng qua. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 152 - 155 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại 2 đơn vị này giảm 4,9 triệu đồng/lượng. Nếu bán ra hôm nay, người mua lỗ lên đến 7,9 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng, giảm 5,2 triệu đồng/lượng so với vùng đỉnh. Nếu bán ra hôm nay lỗ lên đến 8,2 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.349 USD/ounce, tăng 38 USD/ounce so với sáng qua.

Trong khi đó, giá bạc thỏi, bạc miếng tăng trở lại sau khi giảm mạnh. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá mặt hàng này tại 2,74 - 2,83 triệu/lượng; 75,4 triệu đồng/kg, tăng 1,3 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá bạc thỏi lên mức 73,2 - 75,4 triệu đồng/kg… Giá bạc trong nước tăng trở lại khi giá bạc thế giới tăng 1,5% lên 72,7 USD/ounce.

Giá bạc thế giới tăng bởi hoạt động đầu cơ và nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ từ lĩnh vực điện tử và năng lượng Mặt Trời, trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và lo ngại về thuế quan nhập khẩu tại Mỹ.

Tại thị trường Việt Nam, nhiều cửa hàng vẫn “khan bạc” khi nhu cầu mua tăng đột biến, người mua phải đặt trước sau 2 - 3 tháng mới có sản phẩm.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.121 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.077 - 26.377 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.620 - 26.670 đồng/USD (mua - bán).